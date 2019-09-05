Генсек ООН обнародовал доклад о нарушениях прав человека в Крыму

В документе подробно перечислены все нарушения и указаны требования к оккупантам

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутиэрреш опубликовал доклад о состоянии дел с соблюдением прав человека в оккупированном Крыму.

Документ состоит из девяти разделов, в которых тщательно перечислены все нарушения. Среди них – принудительный призыв в российские вооруженные силы и запрет обучения на украинском языке.

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Кроме того, в докладе указаны требования к российским властям. Среди главных – допустить мониторинговые миссии ООН на полуостров. Также россиян призвали провести эффективное расследование всех случаев похищений и пыток людей на украинском полуострове, а также отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа.

Есть в докладе и требования к Киеву, среди них – упростить процедуры регистрации рождений и смертей для украинцев на полуострове, а также обеспечить им полноценный доступ к украинской банковской системе.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что согласен на механизм освобождения украинца Олега Сенцова, который предполагает отдать России подозреваемого в госизмене главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

В то же время уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова считает, что главного редактора "РИА Новости – Украина" Кирилла Вышинского должны отпустить без предварительных условий.

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