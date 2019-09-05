Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,26
27,84

Генсек ООН обнародовал доклад о нарушениях прав человека в Крыму

5 сентября, 14:58

В документе подробно перечислены все нарушения и указаны требования к оккупантам

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутиэрреш опубликовал доклад о состоянии дел с соблюдением прав человека в оккупированном Крыму.

Документ состоит из девяти разделов, в которых тщательно перечислены все нарушения. Среди них – принудительный призыв в российские вооруженные силы и запрет обучения на украинском языке.

Реклама

Кроме того, в докладе указаны требования к российским властям. Среди главных – допустить мониторинговые миссии ООН на полуостров. Также россиян призвали провести эффективное расследование всех случаев похищений и пыток людей на украинском полуострове, а также отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа.

Есть в докладе и требования к Киеву, среди них – упростить процедуры регистрации рождений и смертей для украинцев на полуострове, а также обеспечить им полноценный доступ к украинской банковской системе.

В тренде
Как Кличко увольняли с должности главы КГГА: все подробности

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что согласен на механизм освобождения украинца Олега Сенцова, который предполагает отдать России подозреваемого в госизмене главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

В то же время уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова считает, что главного редактора "РИА Новости – Украина" Кирилла Вышинского должны отпустить без предварительных условий.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Россия Крым украинский язык ООН оккупация права человека оккупанты призыв в армию

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видео
Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видеоУкраина
В Украину ворвалось похолодание с дождями: синоптики предупредили о непогоде
В Украину ворвалось похолодание с дождями: синоптики предупредили о непогодеУкраина
Собчак в Киеве рассказала об
Собчак в Киеве рассказала об "одном народе" и высказалась о КрымеПолитика
С чего начинается осень: прогноз погоды в Украине на неделю
С чего начинается осень: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
Трамп считает аннексию Крыма ошибкой Обамы
Трамп считает аннексию Крыма ошибкой ОбамыСША
В России заявили, что обмен заложников Кремля пока откладывается: названа причина
В России заявили, что обмен заложников Кремля пока откладывается: названа причинаПолитика

Новости партнеров

Loading...