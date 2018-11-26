Германия потребовала от Кремля отпустить украинских моряков и корабли

Вчера, 13:38

Агрессия России в Азовском море будет обсуждаться на встрече политических директоров "нормандской четверки"


Правительство ФРГ считает, что ситуация в Керченском проливе должна решаться посредством переговоров, последние события там вызывает крайнюю обеспокоенность. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Мы призываем обе стороны как можно скорее начать переговоры, чтобы прояснить этот инцидент", - сказал представитель Кабмина, указав на то, что такие вопросы "должны решаться только посредством диалога".

"С точки зрения правительства ФРГ, возникают серьезные вопросы, прежде всего в свете применения военной силы. Мы призываем Россию выпустить корабли и освободить (украинских) моряков", - добавил он.

Представитель МИД ФРГ Райнер Бройль заявил, что агрессия России в Азовском море будет обсуждаться на встрече политических директоров "нормандской четверки" (Германия, Россия, ФРГ и Франция) в Берлине. Об этом сообщил на брифинге в понедельник

"Сегодня встречаются политические директора в нормандском формате, чтобы обсудить ситуацию в Украине и прогресс в том, что касается минского процесса. Конечно, этот форум будет сегодня использован для обсуждения событий конца недели и поиска совместных решений", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Смотрите сегодня выпуски телеканала "Украина": "Агрессия России в Азовском море: чем ответит Украина?" в 15:00, 19:00 и 23:00".

Как известно, 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове. Украинские суда выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

В ходе заседания СНБО в ночь с 25 на 26 ноября было принято решение о введении военного положения в Украине - из-за действий Российской Федерации в Азовском море. Военное положение предлагается ввести на 60 дней. Введение военного положения поддержал президент Украины Петр Порошенко. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает для рассмотрения этого вопроса внеочередное пленарное заседание парламента на понедельник в 16:00.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".
Россия, Германия, азовское море, Украина

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Источник:

ТАСС

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