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Глава Генштаба ВСУ рассказал, как долго Россия готовилась забрать Крым

24 мая, 14:16

Захват Крыма начался задолго до того, как Россия ввела войска и аннексировала полуостров, считает Хомчак

Фото: Минобороны Украины

Новоназначенный начальник Генерального штаба – главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия готовилась забрать Крым с момента, когда Украина стала независимой. Об этом он сказал в интервью ряду украинских СМИ.

Во время незаконной аннексии Россией Крыма Хомчак был командующим оперативным командованием "Юг". Однако, по его словам, он не владел всей информацией об оперативной обстановке.

"Если бы тогда мы владели всей информацией, возможно, все было бы по-другому. Я не знаю, куда поступала информация от разведки и внешней разведки. Но ко мне информация не доходила", – заявил он.

По словам Хомчака, по состоянию на 2014 год те войска, которые были в подчинении, были или сокращены или "очень сокращены".

Отвечая на вопрос, могла ли Украина начать военные действия, чтобы остановить интервенцию России и последующую аннексию полуострова, Хомчак ответил: "Для того, чтобы военные могли начинать стрелять, должно быть определено соответствующее положение в регионе или в стране. Это – первое. Потому что, если этого нет, тогда военные вне закона".

Он подчеркнул, что, "конечно, военные могли бы действовать, но, понимаете, какая ситуация была в Крыму – Россия готовилась забрать Крым с момента, когда Украина стала независимой".

По словам генерала, вопрос возникает, кто и что делал с тех пор, чтобы этого не допустить.

"Я в своей жизни в Крыму был раза три. Последний раз в 2010 году, когда сказали, что Крым – это Европа, и можно ехать отдыхать. Я взял путевку в военный санаторий в Алупке и поехал туда. Но позже сказал, что больше туда не поеду отдыхать, потому что был шокирован тем, что там увидел. Это был плохой остаток Советского Союза, повсюду реклама российской водки с триколором. Я себя спрашивал, я в Украине? Я не понимал, где я. Захват Крыма начался гораздо раньше, потому что сегодня надо захватить это (показывает на голову, – Ред.), а физически – это уже вопрос времени ... Поэтому мы должны воевать за человека, за то, что у него в голове", – резюмировал он.

Ранее новый глава Генштаба ВСУ прокомментировал возможность военного решения на Донбассе.

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Тег Россия, Крым, хомчак

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