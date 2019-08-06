/ Фото: Twitter

"Глава" Севастополя опубликовал фото стоков канализации в море https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5,%20%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC,%20%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B,%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5,%20%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC,%20%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B,%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F 2019-08-06T16:18:00+03:00 Крым Фото сделано водолазами на глубине 35 метров в Голубой бухте, сообщил Развожаев

Так называемый глава оккупированного Россией Севастополя Михаил Развожаев опубликовал фото канализационной трубы, прорыв которой загрязнил прибрежные воды. Об этом он написал в Инстаграме.

"Это фото сделано водолазами на глубине 35 метров в Голубой бухте. Специально показываю вам то, что еще никто не видел. Прорыв образовался еще в 2003 году из-за того, что трубу зацепил тральщик. Данная проблема не решалась 16 лет. После того, как я увидел снимки со спутника, поручил специалистам провести обследование с помощью водолазов, они сделали видеосъемку этого участка", – написал Развожаев.

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По его словам, на расстоянии 750 метров от уреза моря на глубине 35 метров произошел излом стальной трубы со смещением оси.

Он добавил, что уже подготовлена вся техническая документация для проведения ремонта глубоководного коллектора, сейчас она проходит проверку в экспертизе.

Предварительный ремонт, как сообщил Развожаев, будет завершен 16 августа.

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