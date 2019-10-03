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Гончарук рассказал о развитии "Каланчака" и "Чонгар": подробности

3 октября, 00:14

У водителей будет возможность отдохнуть, как этого требуют правила перевозок

На админгранице с Крымом идет строительство КПВВ "Каланчак"

На админгранице с Крымом идет строительство КПВВ "Каланчак" / Фото: Радио Свобода

О развитии контрольно-пропускных пунктов "Каланчак" и "Чонгар" рассказал премьер-министр Алексей Гончарук.

"Сейчас доставили строительную технику и персонал, также обустроили строительную площадку, перенесли сооружения, оборудование и сети. А также строятся режимная и сервисная зоны. Устройство сервисной зоны включает в себя центр предоставления административных услуг, автостанцию ​​и здание для отдыха водителей ", – говорится в сообщении в Facebook.

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"Мы не восстанавливаем ни сообщения с временно оккупированным Крымом. Легальные перевозчики будут доставлять пассажиров исключительно на подконтрольные Украины территории. У водителей будет возможность отдохнуть, как этого требуют правила перевозок. Мы заботимся о безопасности пассажирских перевозок ", – отметил Гончарук.

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Напомним, в прошлом году, 1 октября 2018 года, было принято решение о том, что КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" на админгранице с Крымом будут построены "с нуля".

Также мы писали о том, что эти КПВВ временно приостановили свою работув связи с экологической ситуацией с крымским заводом "Титан", где произошла масштабная утечка опасных веществ.

Сайт "Сегодня" также писал, что на въезде в Крым оккупанты создают искусственные очереди– при въезде на полуостров у контрольно-пропускного пункта "Чонгар" они умышленно затягивали оформление транспортных средств, хотя никаких причин для этого не было.

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Крым граница чонгар Каланчак Гончарук

Источник: Сегодня

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