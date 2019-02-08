Горящие в Черном море танкеры попали в шторм – СМИ
Спасатели фиксировали «небольшой дрейф» танкера Candy
Два танкера Maestro и Candy, которые продолжают гореть после взрыва газа 21 января в Черном море у берегов Крыма, попали в шторм. Об этом сообщает Радио Свобода.
"Шторм накрыл зону Черного моря, близкую к Керченскому проливу, в районе которой находятся аварийные суда. Волна – до 3,5 метра, температура – плюс два градуса, это означает периодическое обледенение на ветру. Суда находятся в штормовых условиях", – отмечается в сообщении.
Спасатели фиксировали "небольшой дрейф" танкера Candy, но сейчас судно не движется. Погодные условия могут способствовать обледенению.
Напомним, что два танкера со сжиженным газом – "Канди" и "Маэстро" – загорелись 21 января в нейтральных водах Черного моря. Танкеры под флагом Танзании находились на якорной стоянке в 15 морских милях южнее крымского мыса Такиль. Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт.
Кроме того, стало известно, что один из сгоревших кораблей находился под санкциями США и не смог зайти в порт оккупированного Россией Крыма.
Стало известно, что в результате пожара на двух танкерах в Керченском проливепогибли 20 человек.
Ранее мы писали о том, что 12 спасенных человек были доставлены на берег. Они находятся в городской больнице в Керчи. Состояние моряков удовлетворительное.Пожар на обоих танкерах продолжается, сохраняется угроза взрыва, но разлива топлива сейчас в зоне аварии не зафиксировано.
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