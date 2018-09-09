Готовятся к захвату побережья: в Крыму Россия развернула артиллерию и "Грады"

Сегодня, 13:51

Также ожидается применение морской пехоты и парашютистов для атаки

Войск РФ. Фото: Facebook.com/tof.press
Войск РФ. Фото: Facebook.com/tof.press

Россия проводит крупные военные учения в оккупированном Крыму и на территории Краснодарского края, в которых будет отрабатываться захват побережья с моря.

Об этом сообщают в российском оборонном ведомстве, передает "Крым.Реалии".

Отмечается, что в учениях Россия задействовала 1,5 тысячи военных, а также более 300 единиц военной и спецтехники. Маневры проходят одновременно на пяти полигонах Крыма и Краснодарского края. Среди техники стоит отметить РСЗО "Град", 122-миллиметровые самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика", 120-миллиметровые гаубицы Д-30, 120-миллиметровые самоходные артиллерийские установки 2С9 "Нона-С", минометы "Сани" и "Поднос", а также береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

Военные РФ отрабатывают артиллерийский огонь, высадку воздушного и морского десанта, а также двусторонние тактические учения между ротными и бригадными подразделениями.

"Кульминацией лагерного сбора станет двусторонние бригадные тактические учения между отдельной бригадой береговой обороны и отдельной бригадой морской пехоты Черноморского флота с проведением артиллерийских стрельб, выбрасыванием воздушного десанта с самолетов Ил-76 и высадкой БТР-82А с морским десантом на плаву с больших десантных кораблей для захвата побережья", – сообщают в Минобороны.

Как сообщалось, на днях у берегов Крыма флот РФ ударил по кораблям и самолетам "противника". Это российские военные проводили маневры в Черном море с применением Черноморского флота и авиации.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов рассказывал, как Россия может использовать Крым против Украины. Россия создала в последние месяцы в Азовском море флотилию, усилив дополнительными кораблями Пограничные войска Федеральной службы безопасности, а также перебросив корабли с Каспийского моря. В то же время ракетные комплексы на полуострове могут наносить удары по позициям Украины в глубоком тылу.
Россия, Крым, учения, артиллерия, ГРАДы

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