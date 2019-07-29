Гражданина Сербии подозревают в помощи россиянам в оккупации Крыма

Прокуратура сообщила о подозрении гражданину Сербии за помощь россиянам в оккупации Крыма в 2014 году.
Как сообщают на сайте прокуратуры Крыма, в ходе досудебного расследования получены доказательства причастности гражданина Республики Сербия к деятельности незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя".
"Во время досудебного расследования установлено, что на протяжении февраля-марта 2014 года, гражданин Республики Сербия, будучи разведчиком незаконного вооруженного формирования разведывательной группы "Северный ветер", входившей в состав "Самообороны Севастополя", помог оккупационным властям установить контроль над стратегическими объектами АР Крым, линиями электропередач и пунктов газопровода возле Севастополя, осуществлял так называемое патрулирование города", – отметили в прокуратуре.
Указанному гражданину уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного Кодекса Украины (создание непредусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Подобное преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.
Напомним, правоохранители задержали боевика на Донбассе , который почти пять лет скрывался в РФ. Жителя Дружковки остановили стражи порядка в рейсовом автобусе сразу после перехода границы Украины. Поводом для задержания водителей и пассажиров была не местная прописка.
Кроме этого, ранее в результате обстрела боевиков был подбит автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил. Погиб один боец ВСУ и еще один получил ранение. Также отмечалось, что в колонне также находился автомобиль нового главы Донецкой области, но он не пострадал. Позже стало известно имя бойца, погибшего во время обстрела автоколонны на Донбассе.
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