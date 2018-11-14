Грузовик со стройки Крымского моста "растрощил" теплотрассу: Керчь без тепла (видео)

Сегодня, 10:57

Самосвал "подвис" на трубах, из-за чего 22 жителей города остались без отопления

Самосвал &quot;подвис&quot; на теплотрассе. Скриншот
Самосвал "подвис" на теплотрассе. Скриншот

Задействованный на строительстве Крымского моста грузовик попал в аварию в Керчи, оставив без тепла жителей города. Самосвал повредил теплотрассу, сильно зацепившись за нее.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Сообщается, что из-за аварии без тепла остались 55 многоквартирных домов района Марат, а это 22 тысячи жителей. Кроме того, тепло отсутствует и в некоторых школах, детсадах и колонии. Местные власти подтвердили, что была остановлена подача тепла.

Как написал в Facebook т.н. "глава Керченской администрации" Сергей Бороздин, самосвал компании "СМУ 84" двигался по Феодосийскому шоссе с поднятым кузовом, в результате чего повредил две трубы КБ ТЭЦ диаметром 800 мм, сдвинув их с проектной отметки.

"К утру аварийной бригаде удалось вернуть трубу обратно в нормальное состояние. Труба подачи тепла была заполнена кипятком. Работы на ней ночью производить не представлялось возможным – подача отопления населению была остановлена", – рассказал он.

ttyyy

Как недавно сообщалось, в России самосвал снес виадук. Инцидент произошел в результате внезапного поднятия кузова грузового автомобиля. В результате 40-метровый пешеходный мост рухнул, заблокировав движение в обоих направлениях на трассе Седанка – Патрокл.
авария, Крым, тепло, грузовик, Керчь, теплотрасса, Крымский мост

Вы сейчас просматриваете новость "Грузовик со стройки Крымского моста "растрощил" теплотрассу: Керчь без тепла (видео)". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

фото AFP

Путин в Казахстане оконфузился из-за фото с Керченским мостом

Вчера, 21:51

Фото Керченского моста стало поводом для скандала во время визита российского президента Владимира Путина в Казахстан

Политика

Керченский мост. Фото: most.life

Кто помогал России строить Крымский мост: в ЕС собираются проверить компании

25 Октября, 16:57

Участие европейских компаний в строительстве моста подрывает санкционный режим ЕС, говорится в резолюции Европарламента
Загрузка...

Крым

Крымский мост. Фото: facebook.com/Krymsky.bridge

Обвал на Керченском мосту: стало известно, как россияне подняли железобетонную конструкцию

24 Октября, 16:51

Оккупанты планируют заменить поломанный пролет новой металлоконструкцией

Крым

Фото из открытых источников

ДТП возле Крымского моста: столкнулись грузовик, автобус и легковушка

15 Октября, 12:53

В аварии пострадал водитель легковушки
Загрузка...