Грузовик со стройки Крымского моста "растрощил" теплотрассу: Керчь без тепла (видео)

Самосвал "подвис" на трубах, из-за чего 22 жителей города остались без отопления

Задействованный на строительстве Крымского моста грузовик попал в аварию в Керчи, оставив без тепла жителей города. Самосвал повредил теплотрассу, сильно зацепившись за нее.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Сообщается, что из-за аварии без тепла остались 55 многоквартирных домов района Марат, а это 22 тысячи жителей. Кроме того, тепло отсутствует и в некоторых школах, детсадах и колонии. Местные власти подтвердили, что была остановлена подача тепла.

Как написал в Facebook т.н. "глава Керченской администрации" Сергей Бороздин, самосвал компании "СМУ 84" двигался по Феодосийскому шоссе с поднятым кузовом, в результате чего повредил две трубы КБ ТЭЦ диаметром 800 мм, сдвинув их с проектной отметки.

"К утру аварийной бригаде удалось вернуть трубу обратно в нормальное состояние. Труба подачи тепла была заполнена кипятком. Работы на ней ночью производить не представлялось возможным – подача отопления населению была остановлена", – рассказал он.

Как недавно сообщалось, в России самосвал снес виадук. Инцидент произошел в результате внезапного поднятия кузова грузового автомобиля. В результате 40-метровый пешеходный мост рухнул, заблокировав движение в обоих направлениях на трассе Седанка – Патрокл.