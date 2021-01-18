Мутная жижа вместо воды: жители Симферополя жалуются на вонь из водопровода

В оккупированном Россией Крыму продолжаются проблемы с питьевой водой. Так, жители "столичного" Симферополя массово жаловались на неприятный запах из водопровода.

Реклама

Об этом сообщает Ассоциация реинтеграции Крыма.

Как объясняют оккупационные "власти", в городской водопровод попадает вода из нижних слоев горизонта обмелевшего из-за засухи Симферопольского водохранилища.

"С низких горизонтов Симферопольского водохранилища хватанули то, что хватанули – естественно по городу пошел определенный запах. Мы увеличили дозу хлора", — заявил т.наз. "директор предприятия" "Вода Крыма" Владимир Баженов.

Реклама

Фото: RoksolanaToday&КрымUA

Также "чиновник" заверил, что закачиваемая вода безвредная. А тем временем, симферопольцы в соцсетях продолжают жаловаться на качество воды: ее цвет и запах.

Фото: RoksolanaToday&КрымUA

Реклама

Напомним, неделей ранее в Крыму пересохло Аянское водохранилище, водой из которого пользуются жители всего Симферополя.

Также напомним, в начале января недалеко от Симферополя практически полностью пересох знаменитый водопад Су-Учхан, который является частью верхнего течения реки Кизилкобинка, исток которой находится в глубине знаменитых Красных пещер (Кизил-Коба).

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Водоснабжение Крыма

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама