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Мутная жижа вместо воды: жители Симферополя жалуются на вонь из водопровода

18 января, 18:31

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Симферопольское водохранилище обмелело до предела

В оккупированном Россией Крыму продолжаются проблемы с питьевой водой. Так, жители "столичного" Симферополя массово жаловались на неприятный запах из водопровода.

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Об этом сообщает Ассоциация реинтеграции Крыма.

Как объясняют оккупационные "власти", в городской водопровод попадает вода из нижних слоев горизонта обмелевшего из-за засухи Симферопольского водохранилища.

"С низких горизонтов Симферопольского водохранилища хватанули то, что хватанули – естественно по городу пошел определенный запах. Мы увеличили дозу хлора", — заявил т.наз. "директор предприятия" "Вода Крыма" Владимир Баженов.

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Фото: RoksolanaToday&КрымUA

Фото: RoksolanaToday&КрымUA

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Также "чиновник" заверил, что закачиваемая вода безвредная. А тем временем, симферопольцы в соцсетях продолжают жаловаться на качество воды: ее цвет и запах.

Фото: RoksolanaToday&КрымUA

Фото: RoksolanaToday&КрымUA

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Напомним, неделей ранее в Крыму пересохло Аянское водохранилище, водой из которого пользуются жители всего Симферополя.

Также напомним, в начале января недалеко от Симферополя практически полностью пересох знаменитый водопад Су-Учхан, который является частью верхнего течения реки Кизилкобинка, исток которой находится в глубине знаменитых Красных пещер (Кизил-Коба).

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Водоснабжение Крыма

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вода Крым Симферополь водопровод вонь водохранилище запах

Источник: Сегодня

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