Херсонский таможенник вымогал взятку в рублях за вывоз валюты из Крыма

Старшего инспектора Херсонской таможни разоблачили на вымогательстве и получении взятки за вывоз валюты из оккупированного Крыма.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Поданным спецслужбы, таможенник был задержан на получении 15 тысяч российских рублей (около 7 тысяч гривен) взятки за помощь в беспрепятственном вывозе незадекларированной валюты.

Оперативники задокументировали факт получения таможенником денег и задержали вымогателя.







Фото: пресс-центр СБУ

Фото: пресс-центр СБУ

Фото: пресс-центр СБУ

Открыто уголовное производство, продолжаются неотложные следственные действия.

В СБУ подчеркнули, что операцию по обнаружению злоумышленника проводили совместно с военной прокуратурой при помощи внутренней безопасности таможенной службы.