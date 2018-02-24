Херсонский таможенник вымогал взятку в рублях за вывоз валюты из Крыма

Сегодня, 17:10

СБУ задержала взяточника в момент получения денег

Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ

Старшего инспектора Херсонской таможни разоблачили на вымогательстве и получении взятки за вывоз валюты из оккупированного Крыма.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Поданным спецслужбы, таможенник был задержан на получении 15 тысяч российских рублей (около 7 тысяч гривен) взятки за помощь в беспрепятственном вывозе незадекларированной валюты.

Оперативники задокументировали факт получения таможенником денег и задержали вымогателя.


Фото: пресс-центр СБУ

Фото: пресс-центр СБУ

Фото: пресс-центр СБУ

Открыто уголовное производство, продолжаются неотложные следственные действия.

В СБУ подчеркнули, что операцию по обнаружению злоумышленника проводили совместно с военной прокуратурой при помощи внутренней безопасности таможенной службы.
взятка, Крым, сбу, Сегодня, таможенник, херсонская область

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"Сегодня"

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