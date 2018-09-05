Химическая катастрофа в Крыму: главные подробности, версии и угрозы

Город Армянск, расположенный неподалеку от административной границы оккупированного Крыма с Херсонской областью Украины, в ночь на 24 августа пострадал от химической катастрофы – населенный пункт и прилегающие села окутала желтоватая дымка с неприятным едким запахом.

На металлических предметах, крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет, а местные жители начали жаловаться на затрудненное дыхание, раздражение слизистой оболочки носа и глаз, а также другие аллергические реакции. Также появились сообщения о гибели птиц и растений.

Оккупационные власти признали наличие проблемы лишь через несколько дней – 28 августа появилось сообщение о том, что произошел выброс токсичного вещества неизвестного происхождения, и на место происшествия якобы выехала группа специалистов "министерства экологии и природных ресурсов Крыма", "межрегионального управления Роспотребнадзора РФ" и представители местной "прокуратуры".

"Произведен забор необходимых проб для проведения соответствующих исследований. Природа происхождения выпавшего вещества пока не определена. Ждем результатов исследований. О том, что это за вещество, и какова природа его происхождения, можно будет говорить только после получения результатов исследований", – поведал "вице-премьер крымского правительства" Игорь Михайличенко.

Позже самозваный "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что никакой угрозы для здоровья и жизни крымчан в связи с загрязнением воздуха нет. Представители Роспотребнадзора также уверяли, что концентрация ядовитых веществ в атмосферном воздухе Армянска и окрестностей не превышает установленных норм.

Тем не менее, 4 сентября оккупационные "власти" признали, что концентрация загрязняющих веществ превысила норму и объявили эвакуацию детей из Армянска.

"Ночью в связи с изменением погоды, падением ночной температуры и, соответственно, увеличением дневной, предельно допустимая концентрация сернистого ангидрида впервые превысила норму", – поведал Аксенов. При этом он не назвал уровень загрязнения и не уточнил географии распространения ядовитых веществ.

















В то же время он признал, что выброс химических веществ не был диверсией, а стал следствием проблемы с накопителем кислоты. Аксенов заверил, что этот вопрос находится "в процессе" решения. В частности, не исключается вариант с наполнением кислотонакопителя водой из Каркинитского залива. Если этот путь будет признан невозможным, оккупанты попытаются устранить проблему с помощью специальных составов.

Пока же решения проблемы нет, производство на заводе "Крымский титан" приостановили на две недели, а детей школьного и дошкольного возраста отправили в санатории.

"Четко и ясно заявляю: жизни и здоровью граждан ничего не угрожает. Оснований для введения чрезвычайного положения нет. Однако в предупредительных целях, чтобы выработать все алгоритмы действий, принято решение объявить каникулы на две недели для школ и детских садов… Все будет за счет государства, создан оперативный штаб", – подчеркнул Аксенов.

Другим жителям проблемного региона в Роспотребнадзоре посоветовали реже бывать на улице, а выходя на "свежий воздух" – максимально защищать кожу и закрывать рот и нос влажной ватно-марлевыми повязками.

Между тем, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш предположил, что россияне могли не доводить до сведения крымчан реальные масштабы проблемы.

"Когда речь идет, с одной стороны, о безопасности людей, а с другой стороны, о возможности получения сверхприбыли, государству-агрессору абсолютно безразличны люди, хотя РФ на словах демонстрирует желание заботиться о них. При этом оккупационная власть закрывает любую информацию, не реагирует на протяжении недели, а потом говорит, что нет угроз, в то же время предлагая оздоровить людей в санаториях", – заявил он.

В то же время министр заверил, что на данный момент угрозы для жизни и здоровья украинцев, которые живут в прилегающих к административной границе полуострова, не зафиксировано.

"Уже прошло одно заседание комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям в Херсонской области. Комиссия не видит сейчас по всем признакам, что есть превышения по показателям. Это означает, что ничего не угрожает людям, чтобы их нужно было отселять либо эвакуировать", – рассказал Черныш.

Между тем, по данным Госпогранслужбы Украины, 3 сентября на админгранице с Крымом было зафиксировано превышение содержания сернистого ангидрида, а несколько военнослужащих ведомства пожаловались на ухудшение самочувствия, несмотря на то, что накануне пограничникам выдали средства химической защиты.

"Были жалобы на самочувствие, это головокружение, тошнота, головная боль, но после соответствующих медицинских консультаций и приема лекарств эти симптомы удавалось снять. Таких людей заменяют на службе, дают им возможность отдохнуть и тщательно обследуют", – сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

Кроме того, пограничникам на админгранице были выданы средства химической защиты, а все контрольно-пропускные пункты на админгранице с Крымом "продолжают работать в штатном режиме".

В свою очередь, народный депутат Украины и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на заседании Верховной Рады заявил, что в Крыму разворачивается "экологическая катастрофа", а оккупантами "осуществляется экоцид", чтобы украинцы покинули полуостров.

По его словам, некоторые эксперты считают, что причиной катастрофы на севере Крыма может быть потеря контроля российской армии над боевыми отравляющими веществами, которые могут храниться на территории завода. Кроме того, он добавил, что сырье для работы "Крымского титана" поставляется из Житомирской области "по черным схемам через турецкие порты, а оттуда направляется в Крым".

Несколькими днями ранее Чубаров заявил, что выброс неизвестного химического вещества в Крыму Россия намерена использовать для давления на Украину ради подачи воды на оккупированный полуостров.

Прокомментировал ситуацию на севере Крыма и глава МИД Украины Павел Климкин. По его словам, "сначала российские оккупанты принесли в Крым и на Донбасс человеческое горе, теперь – экологические катастрофы, которые уничтожают нашу землю".

В свою очередь, эколог Маргарита Литвиненко предположила, что причиной ядовитого выброса Армянске могла стать утечка серной кислоты.

"В производстве используется серная кислота. С большой долей вероятности можно предположить, что произошла утечка на какой-то фазе, либо соединений серной кислоты, либо самой серной кислоты. Это вещество быстро прореагировало: появилась ржавчина и маслянистый налет, а серная кислота – это маслянистое вещество. Скорее всего, как раз произошел прорыв серной кислоты, с меньшей вероятностью – соединения серной кислоты", – отметила специалист.

Литвиненко добавила, что утечка этого вещества скажется на здоровье жителей Армянска, поскольку оно негативно воздействует на организм человека.