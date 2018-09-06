Химическая катастрофа в Крыму: опубликовано видео из эпицентра

Сегодня, 09:56

В сети появились кадры с огромным бассейном кислоты в Армянске

Скриншот
Скриншот

В сети появилось видео из эпицентра химической катастрофы в Армянске, на территории аннексированного Крыма. Ролик был опубликован в YouTube пользователем под ником Garnachuk.

"Так выглядит кислотонакопитель "Крымского Титана", оцените масштаб катастрофы", – подписал он свой ролик, в котором можно увидеть огромный резервуар, в котором содержится кислота, а также окружающий ландшафт.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" собрал все подробности химической катастрофы в Крыму. По данным Госпогранслужбы Украины, 3 сентября на админгранице с Крымом было зафиксировано превышение содержания сернистого ангидрида, а несколько военнослужащих ведомства пожаловались на ухудшение самочувствия, несмотря на то, что накануне пограничникам выдали средства химической защиты.

В свою очередь, народный депутат Украины и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на заседании Верховной Рады заявил, что в Крыму разворачивается "экологическая катастрофа", а оккупантами "осуществляется экоцид", чтобы украинцы покинули полуостров.

А эколог Маргарита Литвиненко предположила, что причиной ядовитого выброса Армянске могла стать утечка серной кислоты.
Крым, Армянск, химическая катастрофа

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Источник:

"Сегодня"

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