Химическая катастрофа в Крыму: из пострадавшего Армянска эвакуируют детей

Пограничники зафиксировали опасное вещество в воздухе у админграницы с Крымом

Украинские пограничники в Херсонской области зафиксировали химическое загрязнение с территории оккупированного Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы.

В сообщении говорится, что за последнюю неделю на админгранице с аннексированным Крымом фиксировались случаи химических выбросов из оккупированного завода "Титан", в частности недалеко от контрольного пункта "Чаплинка" было отмечено наличие токсичных веществ в воздухе.

Пограничники сообщили о загрязнении в органы местного самоуправления, правоохранительные органы и эвакуировали персонал из опасных мест.

Между тем, на оккупированном полуострове было принято решение об остановке работы завода "Титан", которое принял так называемый "глава республики" Сергей Аксенов.

"Сегодня ночью ... впервые предельно допустимая концентрация сернистого ангидрида превысила норму. Принято решение всех детей города Армянска школьного и дошкольного возраста, дошкольного – с мамами ... отправить отдыхать в наши крымские санатории. Все будет за счет государства", – заверил он, объявив каникулы на две недели.

Также Аксенов поведал, что оснований для введения режима чрезвычайной ситуации в Армянске нет.

Напомним, в ночь с 23 на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. По предварительным данным исследований, причиной загрязнения является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан". По словам незаконного "вице-премьера" полуострова Игоря Михайличенко, "прокуратура" Армянска в отношении руководства филиала ООО "Титановые инвестиции" намерена вынести представление об устранении нарушений, выявленных при эксплуатации кислотонакопителя.

Также в Крыму взялись проверять состав воздуха после выброса в Армянске. Подконтрольное Кремлю управление Роспотребнадзора в оккупированном Крыму и Севастополе проводит дополнительные проверки воздуха в Красноперекопском районе.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, "Крымский титан" представляет собой экологическую угрозу для Херсонской области.