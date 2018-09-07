Химическая катастрофа в Крыму: полиция открыла уголовное производство

Сегодня, 16:48

Украинские правоохранители уже начали расследование инцидента

Фото: Twitter/Roksolana Today&amp;Крым
Фото: Twitter/Roksolana Today&Крым

Украинские правоохранители открыли уголовное производство факту загрязнения атмосферного воздуха в Крыму и Херсонской области. Об этом говорится на сайте прокуратуры АРК.

Сведения в ЕРДР по данному факту органы Национальной полиции внесли 4 сентября и начали расследование уголовного производства по ч.1 ст.241 Уголовного кодекса Украины (загрязнение атмосферного воздуха). На данный момент проводятся первоочередные следственные действия по этому делу.

Напомним, сайт "Сегодня" собрал все подробности химической катастрофы в Крыму. По данным Госпогранслужбы Украины, 3 сентября на админгранице с Крымом было зафиксировано превышение содержания сернистого ангидрида, а несколько военнослужащих ведомства пожаловались на ухудшение самочувствия, несмотря на то, что накануне пограничникам выдали средства химической защиты.

В свою очередь, народный депутат Украины и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на заседании Верховной Рады заявил, что в Крыму разворачивается "экологическая катастрофа", а оккупантами "осуществляется экоцид", чтобы украинцы покинули полуостров.

А эколог Маргарита Литвиненко предположила, что причиной ядовитого выброса Армянске могла стать утечка серной кислоты.
Крым, Армянск, выброс, уголовное производство, Херсонская область

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Источник:

УНИАН

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