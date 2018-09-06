Химическая катастрофа в Крыму: пострадал еще один город

Ситуация в Красноперекопске оказалась такой же, как и в Армянске

После химической катастрофы в Крыму ситуация в Красноперекопске оказалась такой же, как и в Армянске. Об этом рассказал местный житель по имени Владимир, передает "Крым.Реалии".

"Ситуация в Красноперекопске трагична. Практически нет разницы с Армянском. В день, когда появляется ветер, становится немного лучше, а вечером и ночью нечем дышать. Во рту вкус горелого металла, в горле печет. Люди болеют", – сообщил он.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" собрал все подробности химической катастрофы в Крыму. По данным Госпогранслужбы Украины, 3 сентября на админгранице с Крымом было зафиксировано превышение содержания сернистого ангидрида, а несколько военнослужащих ведомства пожаловались на ухудшение самочувствия, несмотря на то, что накануне пограничникам выдали средства химической защиты.

В свою очередь, народный депутат Украины и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на заседании Верховной Рады заявил, что в Крыму разворачивается "экологическая катастрофа", а оккупантами "осуществляется экоцид", чтобы украинцы покинули полуостров.

А эколог Маргарита Литвиненко предположила, что причиной ядовитого выброса Армянске могла стать утечка серной кислоты.