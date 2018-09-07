Химическая катастрофа в Крыму: появились фото с последствиями кислотных дождей

После химического выброса в Армянске листья винограда были обожжены кислотой

После химических выбросов, которые произошли на заводе "Крымский титан" в Армянске, пострадали фермерские угодья, в частности, виноградники. Об этом рассказал крымский правозащитник Абдурешит Джеппаров, передает "Крым.Реалии".

"Сильно пострадали овощи, пострадали также виноградники, у которых листья обожжены кислотными выбросами", – сообщил он.

Кроме того, Джеппаров поделился собственными впечатлениями от посещения пострадавшего города.





"Сегодня с коллегой побывали в Армянске. Обстановка очень угнетающая. Хочется поскорее покинуть город. Улицы малолюдны, обильно усыпаны опавшими листьями деревьев", – признался он.

В свою очередь, Между тем, автор Twitter-аккаунта RoksolanaToday&Крым признал, что после дождя в Армянске дышать стало легче. Также были опубликованы фото с пятнами ржавого цвета, которые появились на асфальте.





Напомним, в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. По предварительным данным исследований, причиной загрязнения в Крыму является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан". В соцсетях стали писать жители полуострова, что гибнут животные, а у детей появилась странная болезнь. Люди также возмущены, что оккупанты рекомендуют им чаще обмываться водой, а сами эту воду перекрывают.

6 сентября на заседании Совета национальной безопасности и обороны президент Петр Порошенко назвал экологической катастрофой выброс химических веществ на территории оккупированного Крыма и призвал создать международную комиссию, чтобы это остановить.