Химическая катастрофа в Крыму: стали известны главные версии

Сегодня, 14:03

Среди версий следствия – провокация, организованная Россией

Фото: Facebook Андрея Гордеева
Фото: Facebook Андрея Гордеева

Украинские правоохранительные органы, которые расследуют химическую катастрофу в Крыму, среди главных причин рассматривают три основных версии. Об этом заявил начальник управления прокуратуры Крыма Евгений Комаровский, передают "Українські Новини".

"Сейчас органы правопорядка отрабатывают следующие версии правонарушения: выбросы в атмосферу вредных веществ были осуществлены из-за неправильной эксплуатации заводов на севере аннексированного Крыма", – заявил он.

Второй версией Комаровский назвал предположение о том, что "выбросы в атмосферу связаны с повреждением резервуаров с отходами на заводах в связи с проведением военных учений России".

И третьим вариантом развития событий прокурор назвал умышленные выбросы Россией для создания повода для масштабной информационной кампании против Украины.

"Дестабилизации обстановки на юге Херсонской области, распространение паники среди населения с дальнейшей организацией массовых митингов недовольных граждан", – резюмировал он.

Как известно, в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. По данным исследований, причиной загрязнения в Крыму оказалось испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан". Сайт "Сегодня" собрал все подробности химической катастрофы в Крыму.
Крым, расследование, Армянск, химическая катастрофа

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