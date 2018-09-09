Химическая катастрофа в Крыму: завод "Титан" полностью остановил работу

Завод стал эпицентром выброса опасных веществ и две недели продолжал работу с начала экологической катастрофы

В оккупированном Крыму полностью остановил работу завод "Крымский титан", из-за которого случилась экологическая катастрофа на полуострове. Об этом заявил так называемый "глава администрации" Армянска Василий Телиженко.

"Завод выполнил свои обязательства, все печи остановлены, как и планировалось, сегодня", – сказал он.

Также в комментарии другим российским СМИ Телиженко подтвердил, что последняя печь остановлена днем в воскресенье, а возобновит работу завод только после того, как будет проведена модернизация и инвентаризация технологического процесса производства.

Напомним, в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. По предварительным данным исследований, причиной загрязнения в Крыму является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан". В соцсетях стали писать жители полуострова, что гибнут животные, а у детей появилась странная болезнь. Люди также возмущены, что оккупанты рекомендуют им чаще обмываться водой, а сами эту воду перекрывают.

В итоге т.н. "властями" полуострова было принято решение об эвакуации детей из Армянска. По словам очевидцев, накануне в городе появилось множество автобусов, а также усиленные наряды полиции, а настроения в городе близки к паническим.

Также стало известно, что в Скадовск отправят почти 2000 человек. "Дети будут учиться в школе и отдыхать с родителями и сопровождающими педагогами. 7 сентября уже отправили 200 человек, 8 сентября – 500 человек", – сообщили в министерстве.

В свою очередь в Министерстве экологии Украины заявили, что причиной химической катастрофы в оккупированном Крыму стал не кислотный накопитель завода "Титан", а выбросы в атмосферу, которые осуществляет этот завод. "На первый взгляд, причина не в накопителе. Главная причина – выбросы. Главная причина только в этом. Это, однозначно, не испарение".