Химические выбросы в Крыму: 45 человек с оккупированного полуострова обратились за медпомощью

Сегодня, 02:23

Все граждане, которые пересекли границу, жаловались на плохое самочувствие и направлялись в Херсонскую область, чтобы получить медицинскую помощь

фото из открытых источников
фото из открытых источников

45 человек пересекли админграницу с аннексированным Крымом через временно закрытые КПВВ Чаплинка и Каланчак, чтобы получить медицинскую помощь в Херсонской области.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на помощника начальника Херсонского отряда ГПСУ Ивана Шевцова.

Данные о количестве лиц зафиксировано по состоянию на 14:00 9 сентября.

"Все граждане, которые пересекли границу, жаловались на плохое самочувствие и направлялись в Херсонскую область, чтобы получить медицинскую помощь", – говорится в сообщении.

Связана ли потребность в медпомощи именно с выбросами на крымском Титане в Армянске, а не уточняется.

В Херсонской ОГА заявили, что в Мирненской, Каланчакской, Присиваской ОТГ и частично в Каланчацком и Чаплынском районах временно приостановлено образовательный процесс.

"Всем желающим детям и родителям с возможной опасной зоны созданы условия для оздоровления в детском учреждении санаторного типа Таврия Скадовск. Сейчас этой возможностью воспользовались 528 детей и взрослых", – сообщили в ОГА.

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По данным администрации, детей обследовали врачи – отклонений или заболеваний, которые были бы связаны с химическими веществами, не обнаружено, поэтому с понедельника ученики будут продолжать учиться в школах Скадовска.

На территории Каланчацкого и Чаплинского районов начала свою работу передвижная мониторинговая лаборатория Донецкой ОГА, которая осуществляет исследования показателей загрязнения воздуха.

"По предварительным данным, которые фиксируются каждые 20 минут, превышений предельно допустимой концентрации по загрязняющим веществам не зафиксировано", – говорится в сообщении.
Крым, Армянск, экологическая катастрофа, медицинская помощь, Каланчак, Чаплинка, химическая катастрофа

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