Химические выбросы в Крыму: дежурящим на админгранице пограничникам выдали спецзащиту

Вчера, 23:59

 Речи о смены позиций подразделениями Госпогранслужбы не идет

фото из открытых источников
фото из открытых источников

Работа Херсонского отряда Госпогранслужбы Украины скорректирована в связи с химическими выбросами "Крымский титан", который находится на территории аннексированного Крыма, сообщил  помощник главы погранведомства Олег Слободян.

"В связи с данным происшествием мы скорректировали службу пограничных нарядов. В частности, служащим выдали технические средства, средства спецзащиты, в наряды не выходят женщины-военнослужащие. Мы также увеличили количество нарядов, чтобы в случае необходимости пограничники помогали друг другу", – сказал он в комментарии агентству во вторник вечером.

Вместе с тем, Слободян подчеркнул, что речи о смены позиций подразделениями Госпогранслужбы не идет. Данные меры означают лишь корректировку работы, и они распространяются на весь Херсонский погранотряд.

Напомним, в ночь с 23 на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. По предварительным данным исследований, причиной загрязнения является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан". По словам незаконного "вице-премьера" полуострова Игоря Михайличенко, "прокуратура" Армянска в отношении руководства филиала ООО "Титановые инвестиции" намерена вынести представление об устранении нарушений, выявленных при эксплуатации кислотонакопителя.

Также в Крыму взялись проверять состав воздуха после выброса в Армянске. Подконтрольное Кремлю управление Роспотребнадзора в оккупированном Крыму и Севастополе проводит дополнительные проверки воздуха в Красноперекопском районе.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, "Крымский титан" представляет собой экологическую угрозу для Херсонской области.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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