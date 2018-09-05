Химический выброс в Армянске: Чубаров сделал важное заявление

По словам политика, на полуострове "осуществляется экоцид" для того, чтобы украинцы покинули полуостров

В связи с химическими выбросами на заводе "Крымский титан" Министерство иностранных дел Украины должно обратиться в Организацию по запрещению химического оружия для мониторинга ситуации.

Об этом заявил на заседании Верховной Рады народный депутат Украины и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

В Крыму, по его словам, разворачивается "экологическая катастрофа" и "осуществляется экоцид" для того, чтобы украинцы покинули полуостров.

Как рассказал Чубаров, некоторые эксперты считают, что причиной экологической катастрофы на севере Крыма может быть потеря контроля российской армии над боевыми отравляющими веществами, которые могут храниться на территории завода. Кроме того, он добавил, что сырье для работы "Крымского титана" поставляется из Житомирской области "по черным схемам через турецкие порты, а оттуда направляется в Крым".

Напомним, ранее Чубаров заявил, что выброс неизвестного химического вещества в Крыму Россия намерена использовать для давления на Украину ради подачи воды на оккупированный полуостров.

Напомним, в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. По предварительным данным исследований, причиной загрязнения в Крыму является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан". По словам незаконного "вице-премьера" полуострова Игоря Михайличенко, "прокуратура" Армянска в отношении руководства филиала ООО "Титановые инвестиции" намерена вынести представление об устранении нарушений, выявленных при эксплуатации кислотонакопителя.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, "Крымский титан" представляет собой экологическую угрозу для Херсонской области.

Также в соцсетях стали писать жители полуострова, что гибнут животные, а у детей появилась странная болезнь. Люди также возмущены, что оккупанты рекомендуют им чаще обмываться водой, а сами эту воду перекрывают.