Химзагрязнение в оккупированном Крыму: Украина выставит на админгранице "скорые"

Сегодня, 23:02

Люди в случае необходимости смогут получить медицинскую помощь просто на линии пересечения

фото из открытых источников
фото из открытых источников

На границе с оккупированным Крымом, где ранее закрыли два КПВВ, дежурят машины "скорой помощи", чтобы помогать жителям полуострова, оказавшимся в зоне химического загрязнения, а сегодня вечером должны быть развернуты палатки ГСЧС.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире "Еспресо.TV".

"На границе с оккупированным Крымом караулят машины "скорой помощи", сегодня вечером должны быть развернуты палатки ГСЧС для того, чтобы люди в случае необходимости могли получить медицинскую помощь просто на линии пересечения. Президент дал поручение подготовить детские лагеря для того, чтобы областная администрация имела возможность в случае необходимости принять детей на отдых", – сказал он.

В то же время, говоря о возможности допуска международных наблюдателей в районы аннексированного Россией Крыма, где произошло химическое загрязнение территории, заместитель министра заметил: "Что касается международных наблюдателей, то я поддерживаю такую идею. Но у меня есть ощущение, что Россия откажет в такой наблюдательной миссии".

Ранее в четверг на заседании СНБО президент Петр Порошенко назвал экологической катастрофой выброс химических веществ на территории оккупированного Крыма и призвал создать международную комиссию, чтобы это остановить.

Напомним, в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. По предварительным данным исследований, причиной загрязнения в Крыму является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан". В соцсетях стали писать жители полуострова, что гибнут животные, а у детей появилась странная болезнь. Люди также возмущены, что оккупанты рекомендуют им чаще обмываться водой, а сами эту воду перекрывают.

В итоге т.н. "властями" полуострова было принято решение об эвакуации детей из Армянска. По словам очевидцев, накануне в городе появилось множество автобусов, а также усиленные наряды полиции, а настроения в городе близки к паническим.

Как сообщало Главное управление разведки Минобороны Украины, причина химической катастрофы в Крыму – обстрел снарядами "Титана" в Армянске. В разведке отметили, что российские военные проводили учения и несколько снарядов попали в объекты титанового и содового заводов.
Крым, скорая, Армянск, ГСЧС, химическая катастрофа

Вы сейчас просматриваете новость "Химзагрязнение в оккупированном Крыму: Украина выставит на админгранице "скорые"". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крым

фото из открытых источников

На админгранице с Крымом закрывают два КПВВ из-за экологической ситуации

Сегодня, 20:55

Пересечь админграницу с временно оккупированным Крымом можно будет только через КПВВ "Чонгар"

Украина

"Титан". Фото: "Наша газета"

Чем пахнет яд: эксперт рассказал о масштабах опасности выбросов с "Крымского титана"

Сегодня, 18:09

Сернистый ангидрид в чрезвычайно вреден и убивает все живое
Загрузка...

Украина

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Денисова: отравленных детей на Херсонщине не госпитализировали

Сегодня, 17:33

Украинский омбудсмен рассказала о результатах медицинского осмотра детей в Чаплинском и Каланчацком районах Херсонской области 

Политика

Очаг выброса вредных веществ в Армянске. Фото: скриншот

Порошенко прокомментировал химическую катастрофу в Крыму

Сегодня, 16:49

Глава государства дал поручение подготовить условия для оздоровления пострадавших детей

Крым

Скриншот

Названа новая причина химической катастрофы в Крыму

Сегодня, 14:40

В Минэкологии сделали предположение о причинах химической катастрофы в Армянске

Крым

Фото: Twitter/Roksolana Today&Крым

Химическая катастрофа в Крыму: пострадал еще один город

Сегодня, 14:13

Ситуация в Красноперекопске оказалась такой же, как и в Армянске
Загрузка...