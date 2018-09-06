Химзагрязнение в оккупированном Крыму: Украина выставит на админгранице "скорые"

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире "Еспресо.TV".

"На границе с оккупированным Крымом караулят машины "скорой помощи", сегодня вечером должны быть развернуты палатки ГСЧС для того, чтобы люди в случае необходимости могли получить медицинскую помощь просто на линии пересечения. Президент дал поручение подготовить детские лагеря для того, чтобы областная администрация имела возможность в случае необходимости принять детей на отдых", – сказал он.

В то же время, говоря о возможности допуска международных наблюдателей в районы аннексированного Россией Крыма, где произошло химическое загрязнение территории, заместитель министра заметил: "Что касается международных наблюдателей, то я поддерживаю такую идею. Но у меня есть ощущение, что Россия откажет в такой наблюдательной миссии".

Ранее в четверг на заседании СНБО президент Петр Порошенко назвал экологической катастрофой выброс химических веществ на территории оккупированного Крыма и призвал создать международную комиссию, чтобы это остановить.

Напомним, в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. По предварительным данным исследований, причиной загрязнения в Крыму является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан". В соцсетях стали писать жители полуострова, что гибнут животные, а у детей появилась странная болезнь. Люди также возмущены, что оккупанты рекомендуют им чаще обмываться водой, а сами эту воду перекрывают.

В итоге т.н. "властями" полуострова было принято решение об эвакуации детей из Армянска. По словам очевидцев, накануне в городе появилось множество автобусов, а также усиленные наряды полиции, а настроения в городе близки к паническим.

Как сообщало Главное управление разведки Минобороны Украины, причина химической катастрофы в Крыму – обстрел снарядами "Титана" в Армянске. В разведке отметили, что российские военные проводили учения и несколько снарядов попали в объекты титанового и содового заводов.