Из-за химвыбросов в крымском Армянске вводят режим чрезвычайной ситуации

Сегодня, 21:22

Решение принято в связи с резким ухудшением экологической ситуации в городе

Фото: пресс-служба МВД Украины
Фото: пресс-служба МВД Украины

В Армянске вводится режим чрезвычайной ситуации после выбросов вредных веществ на заводе "Крымский титан".

Об этом сообщили "Крым.Реалии" со ссылкой на так называемого начальника управления гражданской защиты главного управления МЧС России в оккупированном Крыму Алексея Фридмана.

"Штабом сейчас будет приниматься решение и рекомендоваться администрации городского округа Армянск ввести режим ЧС, потому что у нас имеется превышение предельно допустимой концентрации более пяти раз", – заявил он.

По словам Фридмана, это является критерием введения режима.

Планировалось, что режим ЧС будет введен уже 14 сентября

Напомним, ранее мы писали о том, что в интернет-сообществе жителей Армянска и Перекопа утром 14 сентября появились сообщения о новом химическом заражении. Люди жаловались на тошноту, боль в горле и носу, слезящиеся глаза, а также на рвоту после короткой прогулки.

Первые сообщения о химической катастрофе в Армянске поступили после того, как в ночь на 24 августа в городе произошел выброс неизвестного вещества. По данным исследований, причиной загрязнения оказалось испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан". Читайте все подробности химической катастрофы в Крыму.
Крым, Армянск, экологическая катастрофа, режим ЧП, химическая катастрофа, Крымский титан

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