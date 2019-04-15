Из-за Керченского моста Азовское море может превратиться в болото – геолог

Вблизи самого моста есть серьезная подводная угроза, которая может снести объект оккупантов

Фото: Facebook

Керченский мост уже привел к нехватке русского осетра, а теперь могут пострадать дельфины. Его возведение грозит мощным ударом по экосистеме региона.

Об этом рассказал в интервью "Апострофу" старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар.

Он рассказал о статье российских студентов, которые сделали вывод, что строительство моста повлияло на ухудшение качества воды, но не существенно.

"На самом деле, водообмен нарушен, и, конечно, очень серьезно могут пострадать "краснокнижные" дельфины в Азовском море. Там может быть болото. Если процесс будет продолжаться, и наносы будут увеличиваться, соответственно, глубина пролива – уменьшаться, большие суда не войдут, и вся экосистема накроется медным тазом. Могут чистить фарватер, но это одно дело, а есть же еще берега, а там уже водоросли стали расти, началось гниение воды, меняется состав. Одни проблемы", – сказал Медовар.

Также он указал на еще одну опасность, но уже для самого моста.

"Рядом с мостом есть грязевой вулкан, который проявляет активность примерно раз в 8-10 лет. Недавно по телевидению показывали, что в Азовском море, вероятно, сработал грязевой вулкан: рыбаки пришли ловить рыбу, а там двухметровые глыбы глины вышли со дна моря, и колоссальный глиняный массив стал на берегу. Там такая мощь, что мост будет просто снесен", – подчеркнул ученый.

Смотрите видео, как в прошлом году в Азовском море уже бушевал грязевой вулкан.

Напомним, на днях в сети появились фото серьезной проблемы под Керченским мостом. Россия своим незаконным строительством может нарушить нормальное судоходство в Керченском проливе, так как он мельчает.

Ранее в комментарии сайту "Сегодня" заслуженный архитектор Украины, эксперт по градостроительным вопросам Андрей Миргородский называл основные причины постоянных проблем объекта. Мостовая конструкция подвержена серьезным рискам из-за поспешности при строительстве и опасной зоны, считает он.

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