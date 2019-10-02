Избили и полили бараньей кровью: в Крыму россияне провели курсы военных репортеров

Один из участников подал заявление на организаторов курсов

Во временно аннексированном Крыму во время проведения оккупантами курсов для военных репортеров избили десятки журналистов. Об этом сообщил Guildhall.

Сообщается, что один из участников курсов, редактор российского СМИ Святослав Павлов подал заявление в Главное военное следственное управление Следственного комитета России о превышении должностных полномочий организаторами курсов "Бастион-2019".

По его словам, курсы проводились в сентябре на территории военной части в оккупированном Севастополе. "Занятия" проводились в полевых условиях с применением боевой техники.

В ходе учений вместе с ним избиению подверглись еще 30 журналистов. По его словам, военные надели на слушателей холщовые мешки и душили их.

"После захвата нас заставляли ползать по камням, били и издевались. Я начал задыхаться в мешке и терять сознание. (Тогда, – ред.) мне сказали, что я убит, а остальных мучили еще где-то полчаса. В завершение учений всех бросили в одно место и поливали сверху бараньей кровью", — рассказал Павлов.

Журналист также добавил, что другой участнице курсов порвали ухо, зацепив сережку, еще у одной девушки началась истерика. Впоследствии ее доставили в больницу. Третьему пострадавшему отбили почки, отметил Павлов. В медицинской помощи им отказали под предлогом того, что "их били профессионалы", которые "не могли нанести серьезных травм".

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