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Избили и вывезли в лес: крымский активист рассказал о задержании

Сегодня, 14:03

Крымский татарин рассказал о "методах" задержания оккупантов

Фото: sharij.net
Фото: sharij.net.
Избили и вывезли в лес: крымский активист рассказал о задержании //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0fc/79a/5c80fc79adaa8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0fc/79a/5c80fc79adaa8.jpg Крым Крымский татарин рассказал о "методах" задержания оккупантов

Крымскотатарский активист Ремзи Бекиров, который был задержан в российском Ростове-на-Дону, рассказал о "методах" оккупантов при поимке подозреваемых.

По словам адвоката Эдема Семедляева, троих крымских татар – Ремзи Бекирова, Османа Арифмеметова и Владлена Абдулкадырова – жестоко избили, вывезли в лес, отобрали их деньги и личные вещи.

"Ремзи Бекиров рассказал, как и где его задержали. 27 марта где-то в 21-22 часа в городе Аксай (Ростовская область – Ред.) они сидели в кафе втроем. Человек 10-15 зашли, сразу повалили их и начали избивать. В основном били по ногам, приказа не было бить по голове", – отметил задержанный.

После этого, по его словам, "кто-то, видимо, попал все-таки Осману Арифмеметову по голове и он потерял сознание, но его быстро в чувство привели".

"У Ремзи был с собой рюкзак со сменной одеждой и 46 тысяч рублей. После этого он эти деньги не видел", – добавил юрист.

Избитых активистов вывезли в лес и снова начали бить, и "ребята уже были готовы прощаться с жизнью". После этих издевательств всех троих доставили в поселок Тимашевск (Краснодарский край – Ред.) в наручниках.

Там сотрудники симферопольского ФСБ пересадили их в другой автомобиль и доставили на оккупированный полуостров, где устроили допрос, предъявили "обвинения", в соответствии с которыми "суд" избрал меру пресечения – арест.

Задержанные не ели на протяжении суток, их покормили только в 22 часа следующего дня, 28 марта. Все это время их держали в наручниках. 29 марта их в числе 23-х арестованных крымских татар погрузили в автозаки и повезли в аэропорт. Выйдя из самолета, задержанные поняли, что находятся в Ростове-на-Дону.

В настоящее время, сообщил адвокат, Ремзи Бекиров содержится в двухместной камере, условия содержания стандартные, прогулка – один раз в день, и активист пожаловался, что "из тюремной еды вообще ничего не может есть".

Отметим, что ранее журналист Антон Наумлюк сообщал о том, что документы по поводу массовых обысков и задержаний крымских подписывал один из руководителей ФСБ – первый замначальника следственного управления ФСБ РФ, генерал-лейтенантом Петуховым.

Напомним, что российские силовики провели массовую облаву на крымскотатарских активистов. В результате были проведены не менее 25 обысков в домах крымских татар якобы по делу радикальной организации "Хизб ут-Тахрир".


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Тег Крым, активисты, задержание, ростов, крымские татары

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