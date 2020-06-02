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Изнасиловал и выбросил в канал: всплыли подробности гибели шестилетней девочки в Крыму

2 июня, 14:24

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Над ребенком поиздевался друг ее отца

Шестилетнюю девочку, тело которой нашли в Северо-Крымском канале в Крыму, перед смертью изнасиловали. Насильником оказался друг отца Карины.

Как рассказали в подконтрольном России следственном комитете Крыма, сейчас задержаны и подозреваемый в убийстве ребенка, и ее отец. Насильника будут судить за убийство девочки, а ее отца за то, что оставил маленькую дочь в опасности.

"Установлено, что днем 31 мая отец девочки, находясь на берегу канала в состоянии алкогольного опьянения, отпустил дочку с приятелем, который вызвался проводить ее до дома. После чего по пути следования близкий друг семьи совершил в отношении ребенка преступление сексуального характера, затем столкнул ее в воду", – рассказали правоохранители.

Примечательно, что насильник уже признался в содеянном. Сейчас с ним проводят следственные действия.

Напомним, поисками шестилетней Карины Левиной в Ленинском районе занимались более 100 человек и задействовали 25 единиц техники.

Кроме того, ранее в Киеве посреди улицы нашли трехлетнего мальчика с синяками. Подробнее смотрите в сюжете:

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