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Кабмин Украины назвал новые условия для пересечения админграницы с Крымом

12 августа, 16:02

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Обновленные условия вступают в силу 12 августа

Отныне в случае получения отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус лица, пересекшие КПВВ на админчерте с оккупированным Крымом, не должны проходить обязательную самоизоляцию.

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Как сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины, соответствующее решение принято правительством сегодня, 12 августа.

"Кроме того, обязательная самоизоляция не применяется к абитуриентам и лицам, зачисленным на обучение в учреждения образования, местом жительства которых является временно оккупированная территория АР Крым и Севастополя, с целью вступления (подачи документов) в учреждения образования на подконтрольной Украине территории", – говорится в сообщении.

Аналогичное правило распространяется на тех, кто следует из Крыма на материковую Украину для решения вопросов, связанных с началом обучения в учреждениях образования – они имеют право на выезд с полуострова и на въезд обратно самостоятельно или в сопровождении законного представителя.

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Ранее мы сообщали, что Кабинет министров Украины временно прекратил работу контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Крыма и выезда из нее из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

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Также напомним, на выезде из Крыма образовалась большая очередь.

Крым и Донбасс: правила въезда на оккупированные территории

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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