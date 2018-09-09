Как Армянск превращается в Чернобыль: появилось видео после эвакуации людей

Населенный пункт стал напоминать город-призрак – пустые улицы, а на вид как глубокая осень

Химическая катастрофа в оккупированном Крыму сильно ударила по городу Армянск, который оказался в эпицентре ядовитых выбросов с "Крымского титана".

"Радио Свобода" сняла видео из пострадавшего города.

"В 70-м году пустили завод и с того времени ни разу такого не было, а тут вдруг такое случилось", – говорит жительница города.

Люди жалуются, что огороды уничтожены – все засохло и погорело. Что интересно, некоторые плоды на деревьях остались, а листья опали. И даже розы цветут, а листьев нет.

Также местная жительница, которая ранее работала на "Крымском титане" (до 1990 года), говорит, что там нет нормального ремонта.

Напомним, в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. По предварительным данным исследований, причиной загрязнения в Крыму является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан". В соцсетях стали писать жители полуострова, что гибнут животные, а у детей появилась странная болезнь. Люди также возмущены, что оккупанты рекомендуют им чаще обмываться водой, а сами эту воду перекрывают.

В итоге т.н. "властями" полуострова было принято решение об эвакуации детей из Армянска. По словам очевидцев, накануне в городе появилось множество автобусов, а также усиленные наряды полиции, а настроения в городе близки к паническим.

Также стало известно, что в Скадовск отправят почти 2000 человек. "Дети будут учиться в школе и отдыхать с родителями и сопровождающими педагогами. 7 сентября уже отправили 200 человек, 8 сентября – 500 человек", – сообщили в министерстве.

В свою очередь в Министерстве экологии Украины заявили, что причиной химической катастрофы в оккупированном Крыму стал не кислотный накопитель завода "Титан", а выбросы в атмосферу, которые осуществляет этот завод. "На первый взгляд, причина не в накопителе. Главная причина – выбросы. Главная причина только в этом. Это, однозначно, не испарение".