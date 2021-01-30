Как на войне: в Крыму оккупанты отметились странными подарками ветеранам

В окупированном Крыму "депутаты" отметились странными подарками ветеранам Второй мировой войны. Им подарили хлеб.

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Об этом сообщает Ateo Breaking.

"Депутаты" в Крыму решили порадовать ветеранов и подарили им блокадные пайки с кусочками хлеба по 125 грамм – "как на войне", – говорится в сообщении.

На фото видно пожилую женщину, которой принесли подарок. Мужчина на фотографии то ли "депутат" окупированного Крыма, то ли его представитель.

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Отметим, что акция "Блокадный хлеб" прошла в Крыму и была приурочена к годовщине полного снятия блокады Ленинграда.

Позже оккупанты попытались извинится из-за подобной акции, говорят – подарки символические.

"Мы не предполагали, что публикации о данной акции получат иное толкование и вызовут негативную реакцию. Приносим свои извинения всем, чьи чувства были задеты", – говорится в заявлении.

Ранее мы сообщали, что российские чиновники продолжают "радовать" сограждан "эксклюзивными" подарками – ранее они вручили плесневелый сухпаек за спасение жизни ребенкаи поздравили ветерана просроченными продуктами.

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