Как "откосить" от "призыва" оккупантов в Крыму: крымчанам дали пять советов

Для того, чтобы крымчанам избежать незаконного "призыва" в российскую армию, нужно, как минимум, не получать российский паспорт и не становиться на учет в т.н. "военкоматы" оккупантов.

Об этом "Апострофу" рассказал аналитик "Крымской правозащитной группы" Александр Седов.

Во-первых, по его словам, ни в коем случае нельзя получать российский паспорт, тогда никто не сможет призвать – это самый надежный метод.

Седов также призывает юношей не становиться на учет в "военкомат", а если кто уже там соит – то сняться с него.

"Для этого достаточно принести соответствующее письмо в военкомат с просьбой сняться с учета в связи с изменением места проживания и указать любое другое место проживания. Если за уклонение от службы по российским законам грозит уголовная ответственность, то непостановка на учет – это административная статья и 500 рублей штрафа", – пояснил он.

"Заболеть" и пойти в суд – такой вариант предлагает правозащитник. Этот способ не нов и периодически работает. Нужно лишь собрать все возможные справки из больниц, историю своих хронических заболеваний и принести на медкомиссию. Но если врач признает годным, то можно этот вопрос решать уже в суде и даже не обязательно его выигрывать.

"Судебный процесс будет тянуться достаточно долго, а пока не принято решение суда, решение о годности не вступит в силу. Но даже если суд первой инстанции проигран, можно подавать на апелляцию, и пока пройдут все эти суды, призывная кампания уже давно закончится, и решение о годности в этой призывной кампании будет недействительным", – отмечает Седов.

Альтернативное прохождение службы. На этот вариант можно сослаться, мотивируя это религиозными убеждениями. В армию, конечно, все равно отправят, но оружие в руках такая категория призывников держать не будет. По российским законам никаких доказательств человек предоставлять не должен – достаточно публичного заявления. Делать это лучше до начала призывной кампании.

И пятый вариант – это выехать на свободную территорию Украины.

"Пока человек не объявлен в розыск, он может спокойно пересекать административную границу с Крымом. Но если человек уже получил повестку, расписался о получении и не явился в военкомат, это может быть рассмотрено как уклонение, и в дальнейшем его объявят в розыск", – резюмировал эксперт.

После того, как в Крыму начался осенний "призыв" на срочную воинскую службу в армию РФ, МИД Украины выразил протест России. Украинские дипломаты напоминают оккупантам, что такие действия являются грубым нарушением обязательств в соответствии с международным гуманитарным правом.

Напомним, еще в прошлом году в докладе ООН о правах человека в Украине говорилось, что "призыв" крымчан на военную службу в армию РФ нарушает Женевскую конвенцию. Кампания по "призыву" нарушает международный запрет на воинскую службу в вооруженных силах оккупирующей державы, объяснили в Организации.