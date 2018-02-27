Как живется покинувшим родину крымчанам на материковой Украине

Более 30 тысяч человек вынуждены были уехать из Крыма из-за аннексии полуострова. Одни – позже вернулись. Другие – начали новую жизнь на материковой Украине.

Эскендер Буджуров большую часть жизни прожил в Симферополе, руководил гостиницей. Но после аннексии вынужден был уехать.

"Ехал буквально в никуда, можно так сказать. Нашелся хостел, в хостеле место, где я около месяца прожил", – рассказывает переселенец из Крыма Эскендер Буджуров.

Рук не опустил, вместе с сыном начал готовить и продавать национальные крымско-татарские блюда. Впоследствии смогли открыть ресторан. А вот в Крыму после аннексии ни разу не был.

"Тоска по родине остается всегда. Здесь я себя чувствовал уютно. Как-то так случилось, что киевляне и гости Киева очень хорошо к нам относились", – говорит Эскендер Буджуров.

Вынужденно покинула дом и крымчанка Елена Томилец. Сейчас она возглавляет общественную организацию, которая занимается переселенцами. И в частности, занимается вопросами строительства для них жилья.

"Мы объединяем людей в Борисполе, переселенцев, для того, чтоб уже начинать строительство таких домиков. Деньги мы на это нашли", – рассказывает она.

В Крыму Елена Томилец помогала женщинам, пострадавшим от насилия, имела собственный бизнес. Сейчас о малой родине напоминают только настенные часы с Воронцовским дворцом. Их приобрела уже здесь. Но сдаваться женщина не привыкла.

"Для меня любые стрессовые ситуации – это возможности, я такой человек по натуре. Если какая-то ситуация произошла, кризис – это возможность", – говорит она.

Оба крымчанина верят: когда-то обязательно вернутся в украинский Крым.

Как мы сообщали ранее, в противостоянии российским оккупантам и возвращении оккупированного Крыма главными инструментами для Украины станут санкции международного сообщества и суды против России. Об этом написала в Twitter спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца.

Она напомнила, что 26 февраля началось вторжение российских военных на полуостров.