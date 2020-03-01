Казаки, полицаи, собаки и заборы: как в Крыму отмечают Масленицу (фото)

В разных городах люди жгли "чучела зимы"

В оккупированном Крыму местные жители отпраздновали Масленицу. Фото с мероприятий опубликовала в своем Twitter RoksolanaToday&Крым25%.

В Судаке на праздновании повсюду были "правоохранители" с металоискателями и собаками, а также "казаки". Территорию гуляний оградили заборами. Во время праздника на площади сожгли "чучело зимы".

"Судак курортный. Широкая,веселая масленица. Казаки,полицаи,собаки,заборы,рамки металлоискателя эх,хАрАшо!", – написала блогер.

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Также в Ялте оградили от людей еще одно здание.

Кроме того, известно, что в оккупированном Крыму в поселке возле Симферополя испекли огромный флаг России из блинов.

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А в Керчи людям все таки удалось повеселиться без присмотра множества российских копов с металлоискателями. Об этом сообщает Керчь.Fm

"Оказывается, веселиться в Керчи можно и без металлоискателей и обилия полицейских с дубинками", – написали на сайте, опубликовав фотографии с праздника.

На площади Ленина были скоморохи и матрешки, ряженые и бабы с блинами и самоваром. Также во время гуляний провели конкурсы, участникам вручали пригласительные на блины с чаем, которые раздавали пекари в палатке рядом.

Напомним, ранее в оккупированном Россией Севастополе на празднике народной песни "Пою тебе, мой Севастополь" несколько коллективов исполнили песни на украинском языке.

А в День Независимости Украины в Крыму вывесили сине-желтые флаги.

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