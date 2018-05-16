Керченский мост может рухнуть в любую минуту: российский ученый указал на проблемы

Опасения по поводу того, что Керченский мост в оккупированный Крым, который был торжественно открыт лично президентом Путиным, обрушится, не "отстояв" свой положенный срок, есть у российских ученых. Так, старший научный сотрудник Института водных проблем Академии наук РФ и кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар пояснил, проблемы начались из-за неравномерной просадки опор моста, установленных на глинистой почве.

По словам Медовара, Крымский мост представляет из себя арочную конструкцию, которую можно сооружать только на скальном основании.

"А здесь полутвердые водонасыщенные плавучие глины. Это самое плохое место (для строительства моста — авт.), но они его выбрали", — заявил ученый в интервью журналистам.

Медовар также напомнил, что требование строить арочные мосты на твердых основаниях содержалось и в соответствующих строительных нормах. Но в 2017 году это требование убрали.

Юрий Медовар является едва ли не единственным российским ученым, который не боится утверждать, что мост рано или поздно обрушится. Недавно он сообщил о геологических сложностях в Керченском проливе.

"Это сейсмический район. Там разломы, там тяжелая геология, грязевой вулканизм. Сейчас мост стоит только под нагрузкой собственного веса. Сама по себе арка весит 10 тысяч тонн. Но когда по нему откроют автомобильное движение, а потом железнодорожное, никто не знает, как он себя поведет", – отметил ученый.

Судя по всему, в России о чем-то таком догадываются. Кроме того, стало известно, что даже после открытия моста далеко не все машины смогут по нему проехать. В частности, движение транспортных средств с разрешенной массой свыше 3,5 тонны будет осуществляться только через паромную переправу в Керченском проливе. Об этом сообщил эксперт по вопросам Крыма Андрей Клименко. Другими словами, на первых порах ничего тяжелее "Газели" или микроавтобуса на мост просто не пропустят.

Напомним, Госдеп США осудил строительство и частичное открытие Россией Керченского моста между Россией и оккупированным Крымом.

А российский оппозиционер Константин Боровой отметил, что Керченский мост – это чисто пропагандистский проект и после возвращения Крыма Украине его придется снести.

Полный материал читайте на сайте "Сегодня": "Окончание "стройки века": чем грозит Украине открытие Керченского моста".