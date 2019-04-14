Керченский мост никто не открывал: эксперт указал на опасную халатность россиян

Ученый считает, что мост сам по себе должен рухнуть, а оккупанты еще и нарушили важное правило

Фото: Крымский мост

У россиян регулярно случаются ЧП с Керченским мостом, но самые страшные последствие, возможно, еще впереди. Мало того, что незаконный объект находится в опасном для строительства месте, так еще и не проверен как положено, сможет ли выдержать нагрузки, когда Россия пустит по нему поезда.

Старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар в интервью "Апострофу" рассказал, почему мост должен рухнуть.

Он подтвердил, что в Керченском проливе идет уменьшение глубины, а также ученый разговаривал с океанологами и они также считают, что оккупанты выбрали очень неудачное место для строительства – там плохая геология и мост сам по себе должен рухнуть и долго не простоит.

"Но основной-то мост – железнодорожный, там будут колоссальные нагрузки за счет составов. Не будет же один паровоз кататься с одним вагоном. А груженый вагон весит около ста тонн. А составы у нас ходят по 60 вагонов, плюс пара локомотивов. Выходит, 6 тысяч тонн проедет туда и обратно, тогда и посмотрим, какие будут нагрузки, и как будут держаться сваи в полутвердых, обводненных, четвертичных, миоценовых современных глинах. Вот это серьезный вопрос", – рассказал Медовар.

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Также геолог считает, что проезда президента РФ Владимира Путина на КамАЗе и десятка грузовиков не достаточно для проверки возможностей моста.

"На самом деле, мост в прямом смысле никто не открывал. Что значит открыть мост? Его нагружают, давая сосредоточенную нагрузку. Должны были поставить танки либо тяжелые КрАЗы, груженые под 40 тонн, и проехать по мосту. Именно так принимается мост, а потом специалисты смотрят, насколько он проседает. Это нормально, мост должен быть нагружен. А что получилось? Проехал якобы Путин за рулем КамАЗа, а всего было 10 КамАЗов, это примерно 150 тонн, и они ехали не сплошняком, а в шахматном порядке, да еще и пустые. Слушайте, это же не приемка моста – не было сосредоточенной нагрузки, полной нагрузки на опоры, чтобы посмотреть, что, куда просядет и куда уйдет", – подчеркнул эксперт.

Напомним, в январе у оккупантов были проблемы при строительстве Крымского моста. Железнодорожникам по техническим причинам нужно было соорудить насыпь, но это перекрывало бы существующую дорогу Керчь — Багерово. Существовала угроза разрыва прямого транспортного сообщения между пгт Багерово, другими населенными пунктами и Керчью.

Смотрите также видео Керченского моста, окутанного густым туманом.

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