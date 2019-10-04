Керченский мост оказался под угрозой взрыва: появились подробности

В районе Керченского моста нашли три небольших авиабомбы и гранату времен Второй мировой войны. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления подконтрольного России МЧС по Крыму.
Опасные находки обнаружили в акватории Керчи, в районе 281-й опоры переправы. В частности, были найдены две 10-килограммовые авиационные бомбы, одну авиабомбу весом 2,5 килограмм и одну гранату Ф-1. Пиротехники уже уничтожили опасные предметы.
Как сообщали новости "Сегодня", в прокуратуре АР Крым заявляли, что Керченский мост несет серьезную угрозу для Украины. Следователи указывают на нарушение Россией правил экологической безопасности при строительстве моста, что вредит экосистеме Азовского моря.
Кроме того, в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщали об использовании россиянами при строительстве Керченского моста токсичного песка и мышьяка.
Также мы сообщали, что в оккупированных крымских городах Армянске и Яны-Капу зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха.
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