Керченский мост оказался под угрозой взрыва: появились подробности

У переправы нашли три бомбы и гранату

/ Фото: Facebook

В районе Керченского моста нашли три небольших авиабомбы и гранату времен Второй мировой войны. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления подконтрольного России МЧС по Крыму.

Опасные находки обнаружили в акватории Керчи, в районе 281-й опоры переправы. В частности, были найдены две 10-килограммовые авиационные бомбы, одну авиабомбу весом 2,5 килограмм и одну гранату Ф-1. Пиротехники уже уничтожили опасные предметы.

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Как сообщали новости "Сегодня", в прокуратуре АР Крым заявляли, что Керченский мост несет серьезную угрозу для Украины. Следователи указывают на нарушение Россией правил экологической безопасности при строительстве моста, что вредит экосистеме Азовского моря.

Кроме того, в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщали об использовании россиянами при строительстве Керченского моста токсичного песка и мышьяка.

Также мы сообщали, что в оккупированных крымских городах Армянске и Яны-Капу зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха.

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