Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,88
27,24

Керченский мост оказался под угрозой взрыва: появились подробности

4 октября, 11:41

У переправы нашли три бомбы и гранату

/ Фото: Facebook

В районе Керченского моста нашли три небольших авиабомбы и гранату времен Второй мировой войны. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления подконтрольного России МЧС по Крыму.

Опасные находки обнаружили в акватории Керчи, в районе 281-й опоры переправы. В частности, были найдены две 10-килограммовые авиационные бомбы, одну авиабомбу весом 2,5 килограмм и одну гранату Ф-1. Пиротехники уже уничтожили опасные предметы.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", в прокуратуре АР Крым заявляли, что Керченский мост несет серьезную угрозу для Украины. Следователи указывают на нарушение Россией правил экологической безопасности при строительстве моста, что вредит экосистеме Азовского моря.

Кроме того, в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщали об использовании россиянами при строительстве Керченского моста токсичного песка и мышьяка.

Также мы сообщали, что в оккупированных крымских городах Армянске и Яны-Капу зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

взрыв Крым мост граната бомба угроза вторая мировая война

Источник: Интерфакс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Отравили на отдыхе в Турции: соцсети отреагировали на смерть экс-президента Крыма
Отравили на отдыхе в Турции: соцсети отреагировали на смерть экс-президента КрымаУкраина
Крымские ученые обнаружили рыбу в слоях моря, которые считали необитаемыми
Крымские ученые обнаружили рыбу в слоях моря, которые считали необитаемымиКрым
Тепло, но местами дожди: прогноз погоды в Украине на неделю
Тепло, но местами дожди: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
Экс-президент Крыма Юрий Мешков умер в больнице
Экс-президент Крыма Юрий Мешков умер в больницеКрым
Избили и полили бараньей кровью: в Крыму россияне провели курсы военных репортеров
Избили и полили бараньей кровью: в Крыму россияне провели курсы военных репортеровКрым
Оккупированный Крым страдает от нехватки воды
Оккупированный Крым страдает от нехватки водыКрым

Новости партнеров

Loading...