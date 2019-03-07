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Керченский мост в тумане и захваченный украинский корабль: появилось видео

Сегодня, 11:55

В оккупированном Крыму снова удалось заснять судно "Яны Капу", а также "мост-призрак"

Фото: Керчь.Инфо
Фото: Керчь.Инфо.
Керченский мост в тумане и захваченный украинский корабль: появилось видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0e9/d50/5c80e9d50d755.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0e9/d50/5c80e9d50d755.jpg Крым В оккупированном Крыму снова удалось заснять судно «Яны Капу», а также «мост-призрак»

В сети появилось видео Крымского моста-"призрака", окутанного густым туманом, а также захваченного российскими военными в Керченском проливе украинского корабля "Яны Капу". Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

В начале видео показывается украинский буксир "Яны Капу", который пришвартован в Керчи. Также неподалеку от него катер береговой охраны РФ, который, судя по всему, принимал участие в атаке на украинские корабли.

После этого показывается Керченский мост в густом тумане, который будто завис в воздухе из-за того, что туман и полный штиль в море стерли границу горизонта.

Как мы писали на днях, на строительстве Керченского моста у россиян случилось новое ЧП. Проблемы возникли вблизи населенного пункта Багерово. Там повсюду видны разрытые траншеи, на которых в данный момент ведутся работы по замене водовода, с которым приключилась беда.

Напомним, в январе у оккупантов были проблемы при строительстве Крымского моста. Железнодорожникам по техническим причинам нужно было соорудить насыпь, но это перекрывало бы существующую дорогу Керчь — Багерово. Существовала угроза разрыва прямого транспортного сообщения между пгт Багерово, другими населенными пунктами и Керчью.

Ранее в комментарии сайту "Сегодня" заслуженный архитектор Украины, эксперт по градостроительным вопросам Андрей Миргородский называл основные причины постоянных проблем объекта. Мостовая конструкция подвержена серьезным рискам из-за поспешности при строительстве и опасной зоны, считает он.

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Тег Крым, корабль, туман, Керченский мост, Крымский мост, Яны Капу

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Источник:

Сегодня

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