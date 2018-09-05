Климкин заявил об экологической катастрофе в оккупированном Крыму

Пограничники известили о загрязнении органы местного самоуправления, правоохранительные органы и эвакуировали персонал из опасных мест.

Напомним, в ночь с 23 на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. По предварительным данным исследований, причиной загрязнения является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан". По словам незаконного "вице-премьера" полуострова Игоря Михайличенко, "прокуратура" Армянска в отношении руководства филиала ООО "Титановые инвестиции" намерена вынести представление об устранении нарушений, выявленных при эксплуатации кислотонакопителя.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, "Крымский титан" представляет собой экологическую угрозу для Херсонской области.

Также в Крыму взялись проверять состав воздуха после выброса в Армянске. Подконтрольное Кремлю управление Роспотребнадзора в оккупированном Крыму и Севастополе проводит дополнительные проверки воздуха в Красноперекопском районе.