Климкин заявил об экологической катастрофе в оккупированном Крыму
На Херсонщине пограничники зафиксировали факт химического загрязнения с территории оккупированного Крыма
Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал в Twitter.
"Сначала российские оккупанты принесли в Крым и на Донбасс человеческое горе, теперь-экологические катастрофы, которые уничтожают нашу землю", – пишет Климкин.
Напомним, на Херсонщине пограничники зафиксировали факт химического загрязнения с территории оккупированного Крыма.
Напомним, в ночь с 23 на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. По предварительным данным исследований, причиной загрязнения является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан". По словам незаконного "вице-премьера" полуострова Игоря Михайличенко, "прокуратура" Армянска в отношении руководства филиала ООО "Титановые инвестиции" намерена вынести представление об устранении нарушений, выявленных при эксплуатации кислотонакопителя.
По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, "Крымский титан" представляет собой экологическую угрозу для Херсонской области.
Также в Крыму взялись проверять состав воздуха после выброса в Армянске. Подконтрольное Кремлю управление Роспотребнадзора в оккупированном Крыму и Севастополе проводит дополнительные проверки воздуха в Красноперекопском районе.
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