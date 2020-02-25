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"Клизмы и касторки хватит": в Крыму ждут много туристов из-за коронавируса

25 февраля, 13:25

По словам оккупантов, поток туристов на полуостров может вырасти на 10-15%

В оккупированном Крыму россияне ожидают рост потока туристов на полуостров из-за вспышки коронавируса в Китае. Об этом заявил руководитель так называемого Крымского отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский.

"Мы планируем, что в этом году рост турпотока в Крым вырастет примерно на 10-15%. На рост турпотока рассчитываем за счет сократившихся полетов российских авиакомпаний в КНР из-за коронавируса. Мы надеемся, высвобождающиеся рейсы и самолеты авиакомпании направят в Крым. Ожидаем рост числа рейсов и снижение цен", – сказал Зелинский.

Громкое заявление не оставили без внимания на местных сайтах. Люди иронично комментируют ситуацию.

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Напомним, вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

При этом глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге заявил, что пик эпидемии коронавируса в Китае пройден.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия Китай Крым рост туристы Украина коронавирус

Источник: ТАСС

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