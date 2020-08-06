Колонна российской бронетехники "заблудилась" в Крыму: видео

Российские военные уже ранее "блуждали" на украинской земле, но на Донбассе. Теперь появилось видео, как на днях оккупанты на бронетехнике "заблудились" в аннексированном Крыму.
Об этом сообщает kerch.com.ru.
Отмечается, что инцидент произошел в оккупированной Керчи.
"Керчане наблюдали удивительную картину: на Таврической площади странным образом кружила колонна бронетранспортеров. Причины такого поведения военных неизвестны", – говорится в сообщении.
Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Крыму оккупанты в Крыму позорно утопили броневик и чуть не утонули сами. Военная машина затонула, переправляясь через заблокированный Россией пролив в рамках пропагандистской акции "Дорога мужества. Керченский десант". Спустя несколько дней БРДМ-2 нашли на 8-метровой глубине и поднимали его с помощью специальных парашютов, чтобы оторвать его от дна.
Также мы показывали видео, как в России на пляж с детьми внезапно выехала военная техника. Это произошло на побережье города Каспийск в Дагестане:
Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
В свою очередь Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.
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