Компания Apple назвала Крым российским: подробности

Представители компании уже сообщили о внесении правок в свои продукты

Компания Apple признала оккупированный Крым частью России. При встрече с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым представители компании сообщили о внесении правок в "яблочные" продукты.

"Apple внес свои поправки в географические названия субъекта (РФ – ред.) – Крым – и города федерального значения – Севастополя", – сказал Пискарев.

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Отметим, что в начале апреля в Госдуму пригласили топ-менеджера Apple из-за отображения Крыма и Севастополя на территории Украины в приложении "Карты" на устройствах компании.

Напомним, не так давно одно из самых популярных американских изданий The New York Times опубликовало карту Украины без Крыма. После этого инцидента в посольстве Украины в США заявили, что, распространяя в своих материалах карты Украины без аннексированного Россией Крыма либо оккупированного Донбасса, СМИ подыгрывают кремлевской пропаганде.

А вот этим летом оказалось, что карты без аннексированного полуострова продавались для детей – в сети гипермаркетов METRO нашли школьные дневники с "российским Крымом".

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