Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,98
26,43

Компания Apple назвала Крым российским: подробности

27 ноября, 11:50

Представители компании уже сообщили о внесении правок в свои продукты

Компания Apple признала оккупированный Крым частью России. При встрече с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым представители компании сообщили о внесении правок в "яблочные" продукты.

"Apple внес свои поправки в географические названия субъекта (РФ – ред.) – Крым – и города федерального значения – Севастополя", – сказал Пискарев.

Реклама

Отметим, что в начале апреля в Госдуму пригласили топ-менеджера Apple из-за отображения Крыма и Севастополя на территории Украины в приложении "Карты" на устройствах компании.

В тренде
Шторм у берегов Одессы: терпит бедствие танкер, появились фото и видео

Напомним, не так давно одно из самых популярных американских изданий The New York Times опубликовало карту Украины без Крыма. После этого инцидента в посольстве Украины в США заявили, что, распространяя в своих материалах карты Украины без аннексированного Россией Крыма либо оккупированного Донбасса, СМИ подыгрывают кремлевской пропаганде.

А вот этим летом оказалось, что карты без аннексированного полуострова продавались для детей – в сети гипермаркетов METRO нашли школьные дневники с "российским Крымом".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия Крым Apple карты Украина

Источник: Интерфакс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Плюсовая температура и местами дожди: прогноз погоды в Украине на неделю
Плюсовая температура и местами дожди: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
Доставайте пуховики: синоптик предупредила о похолодании в Украине
Доставайте пуховики: синоптик предупредила о похолодании в УкраинеУкраина
У Зеленского рассказали, сколько человек Россия переселила в оккупированный Крым
У Зеленского рассказали, сколько человек Россия переселила в оккупированный КрымКрым
Возвращенные Россией украинские корабли прошли под Крымским мостом: фото и видео
Возвращенные Россией украинские корабли прошли под Крымским мостом: фото и видеоКрым
Засуха в Крыму: крупнейшее водохранилище под Симферополем обмелело до критической черты (фото)
Засуха в Крыму: крупнейшее водохранилище под Симферополем обмелело до критической черты (фото)Крым
В российском МИД заявили, что не отрицали возможности вернуть украинские корабли
В российском МИД заявили, что не отрицали возможности вернуть украинские кораблиРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...