Конфликт на Азове: еврокомиссар Хан жестко обратился к России

Вчера, 16:40

Керченский пролив должен быть вновь открыт для беспрепятственного прохождения всех судов, заявили в Брюсселе

Йоханнес Хан. Фото: AFP
Йоханнес Хан. Фото: AFP

Европейский комиссар по европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан призвал Россию немедленно освободить украинские суда и экипажи, а также оказать медицинскую помощь пострадавшим.

"События в Азовском море неприемлемы. Россия должна немедленно освободить суда и экипаж, обеспечить медицинскую помощь раненым украинским военнослужащим", - заявил еврокомиссар.

"Керченский пролив должен быть вновь открыт для беспрепятственного прохождения всех судов. Важна срочная деэскалация", - добавил он.

Смотрите сегодня выпуски телеканала "Украина": "Агрессия России в Азовском море: чем ответит Украина?" в 19:00 и 23:00".

Как известно, 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове. Украинские суда выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

В ходе заседания СНБО в ночь с 25 на 26 ноября было принято решение о введении военного положения в Украине - из-за действий Российской Федерации в Азовском море. Военное положение предлагается ввести на 60 дней. Введение военного положения поддержал президент Украины Петр Порошенко. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает для рассмотрения этого вопроса внеочередное пленарное заседание парламента на понедельник в 16:00.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Ответ Украины на агрессию России в Азовском море: хроника событий онлайн".

Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту утвердить указ президента Петра Порошенко о введении правового режима военного положения.

Читайте подробней, как военные могут взять власть в свои руки, в материале "Сегодня": "Что нужно знать о военном положении-2018 в Украине".
азовское море, военное положение, хан

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Источник:

Интерфакс-Украина

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