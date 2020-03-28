Коронавирус в Крыму: под наблюдением находятся более 2 400 человек

По состоянию на утро 28 марта в оккупированном Крыму из-за распространения коронавируса под медицинским наблюдением находятся 2414 человек. Об этом сообщили местные т.н. "власти".

"На сегодняшний день у нас находятся под наблюдением 2414 человек. Под динамическим наблюдением 2336 человек. В стационарах находятся 72 человека, изолировано в обсерваторы – 7 человек. Все люди с установленным диагнозом, кто находился в состоянии средней тяжести, без отрицательной динамики. В основном все в удовлетворительном состоянии на утро", – отмечается в сообщении.

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Напомним, из-за распространения вируса на полуострове с 28 марта закрываются все санатории и пансионаты как минимум до 1 июня.

Кроме того, мы писали, что в Крыму подтвердили семь случаев заражения COVID-19. Первый из них подтвердили 21 марта – инфекцию обнаружили у местного жителя, который побывал во Франции. А 24 марта оккупанты сообщили о еще шести зараженных в Крыму.Отмечается, что инфицированные коронавирусом люди прибыли в Крым на самолете и по Керченскому мосту из России.

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