Коронавирус "закрыл" в Крыму все санатории и пансионаты

Ограничения продлятся как минимум до 1 июня

В оккупированном Крыму из-за угрозы распространения коронавируса с 28 марта закрываются все санатории и пансионаты. Об этом говорится в "указе" самопровозглашенного "главы" полуострова Сергея Аксенова.

Отмечается, что санатории и пансионаты будут закрыты как минимум до 1 июня.

"С 28 марта 2020 года по 1 июня 2020 года приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглосуточного действия и гостиницах, иных средствах размещения", – говорится в "указе".

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Исключение составят лишь лица, "находящихся в служебных командировках или служебных поездках".

Напомним, на полуострове подтвердили семь новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего COVID-19 в оккупированном Крыму официально обнаружили у 14 человек.

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Все заболевшие – жители Крыма, вернувшиеся из "неблагополучной по коронавирусу страны".

Заболевших госпитализировали в инфекционные отделения больниц и они находятся в отдельных боксах.

Также ранее сообщалось, что в Крыму с диагнозом ОРВИ госпитализировали почти полторы тысячи человек.

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