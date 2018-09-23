КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" на админгранице с Крымом будут построены "с нуля"

Существующие пункты не соответствуют условиям, в которых нуждаются люди, пересекающие временную админграницу

Министерством инфраструктуры Украины совместно с Херсонской областной государственной администрацией планируется построить два новых контрольно-пропускных пункта въезда-выезда на административной границе с оккупированным Крымом до 2019 года. Об этом сообщил замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

"Мы строим с нуля. Те контрольные пункты въезда-выезда, которые сейчас есть, не отвечают условиям и реалиям, которые нужны сегодня во время пересечения людьми временной административной границы, во время несения службы правоохранителями и спецслужбами там. Нет элементарных человеческих условий, санитарных зон и т. п. У нас в планах – сделать временные сооружения, качественные зоны и сервисы для людей", – сказал Лавренюк.

Речь идет, в частности, о строительстве новых КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". Также Лавренюк отметил, что в планах украинской власти открытие автостанции на одном из новых КПВВ.

Как известно, в настоящее время на административной границе с аннексированным полуостровом работают три КПВВ – "Каланчак", "Чаплинка" и "Чонгар".

Ранее мы писали о том, что КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" на административной границе с оккупированным Крымом временно приостановили свою работу в связи с экологической ситуацией с крымским заводом "Титан". Их работа была восстановлена 16 сентября.

Сайт "Сегодня" также писал, что на въезде в Крым оккупанты создают искусственные очереди – при въезде на полуостров у контрольно-пропускного пункта "Чонгар" они умышленно затягивали оформление транспортных средств, хотя никаких причин для этого не было.







