КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" показали после реконструкции

Работы на КПВВ начались в сентябре, по распоряжению Владимира Зеленского

Пункты пропуска "Каланчак" и "Чонгар" на границе с Крымом показали прессе после реконструкции.

Началась она в сентябре по распоряжению президента Владимира Зеленского.

Как сообщил председатель Херсонской областной администрации Юрий Гусев, на территории пункта "Чонгар" уже обустроили режимную зону, автостанцию, центр предоставления административных услуг и помещения для отдыха водителей.

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Однако, работы в сервисной зоне еще продлятся до 20 декабря.

Один пункт за сутки может пропустить до четырех тысяч пешеходов и около 800 автомобилей. Строительство второй очереди пункта въезда и выезда на оккупированную территорию "Каланчак" также должно завершиться до конца года.

Ранее о развитии контрольно-пропускных пунктов "Каланчак" и "Чонгар" рассказал премьер-министр Алексей Гончарук. Работы начала "Укрзализныця" по поручению президента Владимира Зеленского.

Напомним, в прошлом году 1 октября 2018 года было принято решение о том, что КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" на админгранице с Крымом будут построены "с нуля".

Также мы писали о том, что эти КПВВ временно приостановили свою работув связи с экологической ситуацией с крымским заводом "Титан", где произошла масштабная утечка опасных веществ.

Сайт "Сегодня" также писал, что на въезде в Крым оккупанты создают искусственные очереди– при въезде на полуостров у контрольно-пропускного пункта "Чонгар" они умышленно затягивали оформление транспортных средств, хотя никаких причин для этого не было.

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