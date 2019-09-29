Криклий уточнил информацию о перевозках в оккупированный Крым

Министр также сообщил, что завершается строительство пунктов пропуска "Чонгар" и "Каланчак"

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что на админгранице с временно оккупированным Крымом появятся официальные перевозчики. Они будут возить пассажиров по городам Украины, о рейсах в Крым речь не идет. Об этом написали на сайте Правительственного портала.

"По поручению президента Украины завершается строительство КПВВ (контрольно-пропускной пункт въезда/выезда, – ред.) "Чонгар" и "Каланчак". Наряду с КПВВ обустраивают станции, с которых украинские перевозчики будут перевозить пассажиров по территории Украины. Речь не идет о восстановлении любых рейсов в/из оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

Также министр рассказал, что проект строительства контрольно-пропускных пунктов передали акционерному обществу "Укрзализныця".

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"Речь идет о создании человеческих условий для пассажиров, которые будут иметь возможность на станции у КПВВ сесть в автобус легального украинского перевозчика и следовать дальше Украиной. Крым – это Украина. Наши граждане имеют право на сервис. На следующей неделе я буду инспектировать ход работ по развитию КПВВ", – сказал Криклий.

Напомним, Министерством инфраструктуры Украины совместно с Херсонской областной государственной администрацией планируется построить два новых КПВВ на административной границе с оккупированным Крымом до 2019 года.

Ранее мы писали о том, что КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" на административной границе с оккупированным Крымом временно приостановили свою работу в связи с экологической ситуацией с крымским заводом "Титан".

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