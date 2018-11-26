Кризис в Азовском море: Германия и Франция готовы выступить посредниками

В Берлине надеются избежать того, чтобы напряженность в отношениях между Россией и Украиной вылилась в серьезный кризис

Власти ФРГ предложили взять на себя совместно с Францией роль посредников в урегулировании нового кризиса в отношениях РФ и Украины, сообщают в понедельник, 26 ноября, европейские СМИ.

По данным радиостанции France Info, с таким предложением в понедельник выступил глава МИД ФРГ Хайко Маас на фоне обострения ситуации в Керченском проливе.

По словам министра иностранных дел Германии, посредничество Парижа и Берлина в этом вопросе могло бы помочь избежать того, чтобы напряженность в отношениях между Россией и Украиной не вылилась в "серьезный кризис".

В понедельник в Берлине прошла встреча "нормандского формата" на уровне политдиректоров. В "нормандский формат" по украинскому урегулированию входит Россия, Германия, Франция, Украина.

Переговоры были запланированы еще до инцидента в Керченском проливе. Они должны были сосредоточиться на обсуждении реализации минских договоренностей и возможной миссии ООН в Донбассе. Между тем, после обострения ситуации в Керченском проливе представитель МИД ФРГ Райнер Бройль заявил, что политдиректора проведут переговоры и по этой тематике.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту утвердить указ президента Петра Порошенко о введении правового режима военного положения.

За такое решение единогласно проголосовали все присутствующие на заседании члены комитета.

Смотрите сегодня выпуски телеканала "Украина": "Агрессия России в Азовском море: чем ответит Украина?" в 19:00 и 23:00".

Как известно, 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове. Украинские суда выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

В ходе заседания СНБО в ночь с 25 на 26 ноября было принято решение о введении военного положения в Украине - из-за действий Российской Федерации в Азовском море. Военное положение предлагается ввести на 60 дней. Введение военного положения поддержал президент Украины Петр Порошенко. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает для рассмотрения этого вопроса внеочередное пленарное заседание парламента на понедельник в 16:00.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Ответ Украины на агрессию России в Азовском море: хроника событий онлайн".