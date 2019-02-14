Сирийский "друг Путина" Асад собрался в оккупированный Крым
Президент Сирии Башар Асад подтвердил свое участие в конференции, которая пройдет в аннексированной Ялте
Через два месяца оккупированный Россией Крым могут посетить "друзья Путина" – сирийский диктатор Башар Асад и лидер французской ультраправой политсилы "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
Политики подтвердили свое участие в Ялтинском международном экономическом форуме, сообщил 14 февраля сопредседатель оргкомитета форума Андрей Назаров.
"Почетными делегациями пятого форума стали французская делегация, которую возглавит Марин Ле Пен, и Сирийская Арабская Республика, которая будет представлена Башаром Асадом", – заявил он, уточнив, что Асад уже подтвердил свое участие.
Форум в аннексированной Ялте запланирован с 17 по 20 апреля.
Напомним, о том, что Марин Ле Пен посетит оккупированный полуостров Назаров сообщил еще в декабре. По его словам, и лидер "Национального собрания", и ее заместитель Луи Алио подтвердили свой визит.
Кроме того, в прошлом году депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин сообщил, что дети президента Сирии в прошлом году отдыхали в детском лагере "Артек".
Также о первой отправленной из оккупированного Севастополя партии российского зерна, которая минувшим летом прибыла в порт Сирии.
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