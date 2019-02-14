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Сирийский "друг Путина" Асад собрался в оккупированный Крым

Сегодня, 15:48

Президент Сирии Башар Асад подтвердил свое участие в конференции, которая пройдет в аннексированной Ялте

Портрет Башара Асада
Портрет Башара Асада. Фото: AFP
Сирийский "друг Путина" Асад собрался в оккупированный Крым //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/571/8b8/5c65718b84c46.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/571/8b8/5c65718b84c46.jpg Крым Президент Сирии Башар Асад подтвердил свое участие в конференции, которая пройдет в аннексированной Ялте

Через два месяца оккупированный Россией Крым могут посетить "друзья Путина" – сирийский диктатор Башар Асад и лидер французской ультраправой политсилы "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Политики подтвердили свое участие в Ялтинском международном экономическом форуме, сообщил 14 февраля сопредседатель оргкомитета форума Андрей Назаров.

"Почетными делегациями пятого форума стали французская делегация, которую возглавит Марин Ле Пен, и Сирийская Арабская Республика, которая будет представлена Башаром Асадом", – заявил он, уточнив, что Асад уже подтвердил свое участие.

Форум в аннексированной Ялте запланирован с 17 по 20 апреля.

Напомним, о том, что Марин Ле Пен посетит оккупированный полуостров Назаров сообщил еще в декабре. По его словам, и лидер "Национального собрания", и ее заместитель Луи Алио подтвердили свой визит.

Кроме того, в прошлом году депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин сообщил, что дети президента Сирии в прошлом году отдыхали в детском лагере "Артек".

Также о первой отправленной из оккупированного Севастополя партии российского зерна, которая минувшим летом прибыла в порт Сирии.

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Тег Сирия, Франция, Крым, ле пен, асад, Марин Ле Пен, башар асад, ялтинская конференция

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Источник:

ТАСС

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